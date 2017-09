Le Club taekwondo Boucherville réclame l’accès au nouveau dojo du Complexe aquatique

De nombreux membres du Club taekwondo Boucherville se sont présentés à la séance mensuelle du conseil municipal le 18 septembre afin de demander aux élus que la Ville partage les plages horaires du Club de judo afin qu’ils aient ainsi accès au nouveau Dojo Marcel-Bourelly pour la pratique de leurs activités d’entraînement. Regroupant 155 membres de différents groupes d’âge, ces adeptes du taekwondo utilisent présentement le gymnase de l’école Antoine-Girouard pour leurs rencontres. « Notre emplacement actuel est trop compact; nous manquons d’espace », a indiqué André Daviau, un proche de cet organisme.

La vice-présidente du club, Émilie Brûlé, a exposé en long et en large les activités auxquelles participent les habitués de ce regroupement et les contraintes auxquelles ils sont confrontés lors des sessions de cours. Ces rencontres permettent aux jeunes adeptes d’arts martiaux et à leurs parents de s’adonner à la pratique de ce sport durant les mêmes heures d’entraînement.

De son côté, le président du Club de judo de Boucherville, Olivier Bry, a invité les dirigeants du Club de taekwondo à s’impliquer dans les démarches entourant la phase 3 du plan sportif de la Ville, en l’occurrence la préparation du futur complexe multisports qui sera construit près du Complexe sportif Duval Auto. «Nous sommes prêts à fournir notre aide à cet effet si vous le souhaitez» a précisé M. Bry. L’étape initiale qui consistait en un échange de terrains entre la Ville et la commission scolaire en fonction de ce projet est désormais réglée.

Au nom de la Ville, le maire Jean Martel a proposé la tenue d’une rencontre entre les deux organismes et des fonctionnaires municipaux afin de préparer un plan de match pour satisfaire les différentes parties à ce dossier.