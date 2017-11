Le club de BMX Rive-Sud premier au Québec

Le Club de BMX Rive-Sud a terminé la saison en beauté. Il a remporté le premier prix au classement cumulatif de tous les clubs lors de la dernière course du circuit de la Coupe Québec, à Drummondville.

«Nous sommes très fiers. Après seulement six ans d’existence, nos efforts ont été récompensés», a mentionné le directeur technique, Emmanuel Chalifoux.

Les quelque 175 coureurs membres du club proviennent des villes de Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montaville. C’est principalement dans cette dernière ville qu’ils s’entraînent.</