Le Club Cycliste Boucherville termine en troisième place au terme de la Finale de la Coupe Québec de cyclisme sur route

Crédit photo : CCB

Les 5-6 août s’est tenue la grande finale de la Coupe Québec de cyclisme sur route à Boucherville. L’événement était organisé par le Club Cycliste Boucherville (CCB). Il s’agissait de la dernière des cinq étapes qui ont passé successivement par Gatineau, Laval, Alma et Amos. Cette série de courses est un tremplin permettant le développement des meilleurs espoirs du cyclisme sur route pouvant éventuellement se distinguer sur la scène canadienne et internationale. Plus de 290 des meilleurs cyclistes de 16 ans et moins du Québec et de l’Ontario se sont affrontés sur les routes de Boucherville sur trois épreuves : course sur route le samedi, contre la montre et critérium le dimanche.

Après les cinq tranches de la Coupe Québec, les Espoirs Laval ont remporté la palme avec 1286 points, suivi de Vélo Mauricie (938 points) et le Club Cycliste Boucherville (919 points) sur plus de 30 équipes participantes. Les athlètes du CCB qui se sont distingués sont Marine Ruest Lorquet, 6ième cumulatif chez les Atomes F, Justin Roy 6ième cumulatif chez les Pee Wee H, Coralie Levesque et Britanie Cauchon, respectivement 1ière et 6ième chez les Minimes F, Charles Duquette 8ième chez les Minime H ainsi que Alexandre Poirier et Nicolas Ippersiel respectivement 5ième et 8ième chez les Cadet H.

La saison de course du CCB se terminera par leur participation à la grande finale des Mardi Cyclistes Lachine (15 août), à la finale du Challenge Lacasse à Contrecoeur (20 août) et au Championnat du Québec à Thedford Mines les 26 et 27 août. (Source : Club cycliste de Boucherville)