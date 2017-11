La Clinique médicale Pierre-Boucher devient une super-clinique

Institution établie depuis une trentaine d’années, la Clinique médicale Pierre-Boucher, située non loin de l’hôpital du même nom, vient d’obtenir le statut de super-clinique. Le ministre de la Santé et des Services de sociaux, Gaétan Barrette et sa collègue Lucie Charlebois, ministre responsable de la Montérégie, étaient de passage à cet établissement lundi dernier pour confirmer ce changement. Il s’agit de la troisième super-clinique en Montérégie après celles de Greenfield Park et de Delson, situées toutes deux sur la Rive-Sud.

Le GMF Clinique médicale Pierre-Boucher compte 43 généralistes et plusieurs spécialistes. Sept médecins y ont joint les rangs depuis la dernière année. La clientèle compte 36 000 personnes inscrites. S’y ajoutent 40 000 autres patients qui se présentent au service sans rendez-vous. Plusieurs d’entre eux n’ont pas de médecin de famille.

Avec la nouvelle entente de super-clinique, l’établissement, ouvert 12 heures par jour, sept sur sept, se voit attribuer des ressources professionnelles supplémentaires : six infirmières auxiliaires, deux infirmières cliniciennes et une infirmière technicienne. Il reçoit également un soutien financier de près de 158 000 $.

La formule mise de l’avant dans les super-cliniques consiste à offrir un accès rapide pour recevoir des services médicaux généraux de première ligne. Ceci permet d’éviter d’engorger l’urgence de l’hôpital lorsqu’il s’agit de cas qui peuvent se régler ailleurs qu’au centre hospitalier.