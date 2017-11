Clémence Paré : un nom à retenir en natation paralympique

(Communiqué)Après Benoît Huot, multiple médaillé en natation paralympique et ancien élève au programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne, on peut maintenant compter sur Clémence Paré, élève en troisième secondaire, pour suivre ses traces. En effet, Clémence a participé à son tout premier championnat canadien de paranatation qui se tenait au stade olympique à Montréal et celle-ci s’est très bien classée. Double médaillée, Clémence s’est classée troisième au 200 mètres libre et au 50 mètres dos. En plus de nous ravir de ces deux médailles, elle a amélioré ses temps de façon impressionnante en dépassant son meilleur temps de 7 secondes au 200 mètres QNI-quatre nages individuelles et de 6 secondes au 50 mètres papillon. Lors de sa performance au 50 mètres dos, performance qui lui a valu une médaille de bronze, elle a également battu son meilleur temps de 2 secondes!

Clémence a commencé la natation à l’âge de 10 ans avec le groupe Samak. Elle s’entraîne maintenant depuis l’âge de 13 ans avec René Laroche, entraîneur chevronné ayant plusieurs années d’expérience derrière lui avec le Club Mustang. Afin de pouvoir se développer davantage et de pouvoir consacrer plus d’heures à l’entraînement, elle décide de s’inscrire au programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne dès sa première secondaire. Compétitionnant dans la classe S5 (selon une échelle de S1 à S10 établie en fonction des handicaps physiques), Clémence en est à ses balbutiements en termes de compétitions d’envergure. S’étant classée en deçà d’un certain temps minimal recommandé, elle décide de participer au Championnat canadien où ses efforts furent grandement récompensés.

Clémence compte participer aux deux prochaines Coupe Québec et espère se classer à nouveau cette année afin de participer aux Championnats canadiens. « Nous lui souhaitons bonne chance et sommes enthousiasmés de voir où la vague la mènera au cours des prochaines années! », mentionne Julie Plamondon, responsable de la promotion et des communications, volets sport-études à l’école secondaire De Mortagne.

Source : Sport-études, école secondaire De Mortagne.