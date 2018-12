Claude Dubois, Elisapie, Catherine Fournier et Étienne Hamel se joignent à l’initiative « Le français s’affiche »

Communiqué de presse

Claude Dubois, un des grands de la chanson au Québec, la chanteuse Elisapie, Catherine Fournier, la députée du Parti québécois et Étienne Hamel, du groupe musical Nicolet, se joignent à l’initiative « Le français s’affiche » et expriment leur rapport à la langue française.

Leur relation avec le français

Pour Claude Dubois, la langue française, c’est « un enfant à qui on donne la main pour traverser l’univers », un enfant qu’il faut accompagner et protéger, parce qu’il est fragile. Cette comparaison, Elisapie la fait aussi, mais pour elle, la langue est comme un enfant qu’il faut arrêter de surprotéger, qu’il faut « laisser vivre et explorer le monde ». En effet, la chanteuse croit que c’est « en gardant une ouverture et en ayant confiance en la langue française qu’elle va exister, qu’elle est belle, qu’elle est unique et qu’on la protège le mieux. » Cette unicité, Étienne Hamel, la souligne aussi en affirmant qu’il faut « se considérer chanceux de pouvoir s’exprimer dans une langue qui se démarque, qui nous donne un statut particulier et qui nous rend uniques, surtout si l’on regarde le tout à partir de l’Amérique du Nord ». Enfin, comme nous le rappelle la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, le français, c’est la façon de représenter notre monde et il « fait partie à part entière de ce qu’on est en tant que Québécois ».

Des nouveautés juste à temps pour les fêtes

Parmi les autres nouveautés de décembre, dans le Coin des lecteurs la vitrine Web Le français s’affiche fait découvrir les livres choisis par les gens de la communauté d’Édouard-Montpetit qui ont participé au concours « Coup de cœur », organisé en collaboration avec la Coop Édouard-Montpetit. On y trouve d’excellentes suggestions de lecture à dévorer, bien emmitouflé, pendant les vacances de Noël. Un cadeau littéraire de la part de toute l’équipe qui souhaite à tous de joyeuses Fêtes!

Le français s’affiche en bref

Lancée en décembre 2015, la vitrine Web intitulée Le français s’affiche se veut un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Ce contenu, à la fois ludique et dynamique, permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. Le français s’affiche vise également à outiller le personnel et les étudiants dans leur pratique du français en proposant une foule d’outils et d’exercices pratiques pour parfaire ses connaissances et sa maîtrise de l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe.