Claude Dalpé est le nouveau candidat de La voix des citoyens

Si le départ à la fin du mois d’octobre du conseiller Jocelyn Ducharme dans le district de la Vallée à Sainte-Julie est causé par un surplus de travail en raison d’une promotion à son emploi, c’est plutôt l’inverse pour celui qui veut lui succéder, car Claude Dalpé est un nouveau retraité, mais il n’a pas l’intention de se tourner les pouces. Les deux hommes ont toutefois plusieurs points en commun : ils ont un grand intérêt pour les sports et l’implication active au sein de la communauté.

Claude Dalpé est un ingénieur civil de formation qui a pris sa retraite d’Hydro-Québec il y a quelques mois où il a notamment été cadre pendant 25 ans. En parallèle avec son travail, il a investi beaucoup de son temps, près de 40 ans en fait, au service de la collectivité, entre autres comme professeur à l’École de karaté Sankudo de Sainte-Julie. Dans le cadre de ses fonctions, il a pu rencontrer à plusieurs reprises des membres du conseil et de l’administration municipale avec qui il a pu développer une bonne relation au fil des années.

Le Julievillois de 55 ans dit qu’il est pour ainsi dire né dans le district qu’il veut représenter au sein de La voix des citoyens. M. Dalpé entend mettre à profit son expertise de gestionnaire et continuer de donner de son temps à la communauté, mais cette fois à titre de conseiller.

Le père de famille de quatre enfants n’avait pas en tête de se présenter comme conseiller, mais des membres de La voix des citoyens ont vu qu’il avait un bon potentiel dans le domaine de la politique municipale et ils l’ont convaincu de tenter sa chance et d’aider la communauté d’une nouvelle façon.