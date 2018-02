CJE Marguerite-d’Youville: un stage en Normandie?

Crédit photo : Courtoisie

En collaboration avec l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ), le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et la Mission locale de l’Aigle Mortagne-au-Perche, le CJE Marguerite-d’Youville (CJEMY) recherche 5 jeunes aventuriers âgés entre 18 et 29 ans pour aller compléter un stage en Normandie du 14 mai au 1er juin 2018.

C’est le moment pour toi de découvrir une nouvelle culture, un nouveau métier, des nouvelles façons de faire, essayer quelque chose de nouveau ou d’explorer un domaine.

Le plus beau là-dedans? Les frais de voyage et d’hébergement sont supportés par l’OFQJ et le CJEMY, c’est une opportunité en or de voyager à peu de frais!

Si tu n’es pas aux études, tu travailles à temps partiel ou es sans emploi, ce projet est tout indiqué! Consulte notre site web pour obtenir tous les détails et pour soumettre ta candidature.

Les projets à l’étranger du CJE Marguerite-d’Youville

Depuis l’automne 2011, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville collabore avec ses homologues français de la Mission Locale de l’Aigle Mortagne-au-Perche, ville natale du fondateur de Boucherville. Ces projets visent à aider de jeunes Français et ou Québécois à vivre une expérience d’immersion plus spécifiquement la découverte du marché du travail, du monde artistique et/ou de l’entrepreneuriat en sol étranger. Cette expérience de mobilisation internationale est souvent une opportunité de se dépasser, de gagner en confiance et d’acquérir de nouvelles compétences.