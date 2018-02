Les citoyens sont invités à se prononcer sur les effets environnementaux du projet à Contrecoeur

Crédit photo : APM

Le 18 janvier dernier, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a officiellement lancé un processus public d’évaluation environnementale fédéral, une étape préalable à l’autorisation du projet d’agrandissement du terminal portuaire à Contrecoeur. C’est donc à compter du 7 février prochain qu’elle tiendra quatre séances publiques d’information s’échelonnant jusqu’au 1er mars, à Contrecœur.

Dans le cadre de ce processus, l’ACÉE invite les citoyens à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé de l’étude d’impact environnemental de l’Administration portuaire de Montréal (APM).

Pour examiner plus en détail le résumé de l’étude d’impact environnemental ou pour de plus amples renseignements, il suffit de consulter le site de l’Agence à canada.ca/acee (numéro de référence du registre 80116). Des copies imprimées sont aussi disponibles à la bibliothèque municipale de Contrecœur et celle de Verchères.

L’Agence invite également le public à participer à une session d’information sur le processus fédéral d’évaluation environnementale et tiendra également une session portes ouvertes qui aura lieu le 7 février, de 19 h à 21 h, au centre multifonctionnel de Contrecœur.

Il y aura aussi deux séances publiques avec modérateur afin de fournir des renseignements sur le projet et répondre aux questions et commentaires des citoyens. Celles-ci se tiendront le mercredi 28 février et le jeudi 1er mars, de 18 h à 22 h, au centre multifonctionnel. Finalement, une session portes ouvertes (table thématique) sera présentée quant à elle le mardi 27 février prochain, de 15 h 30 à 20 h.

Il est à noter que, lors de la session porte ouverte et les séances publiques avec modérateur, des représentants des ministères fédéraux, du gouvernement du Québec et du promoteur seront sur place pour répondre aux différentes questions.

Notons en terminant que, pour les deux séances publiques avec modérateur, les personnes qui désirent poser des questions au promoteur ou au comité technique d’évaluation environnemental sont priées de s’inscrire à la table d’accueil durant les 45 minutes précédant le début des séances, soit de 18 h 15 à 19 h.

Les commentaires écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 9 mars 2018 à : Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 901-1550, avenue d’Estimauville Québec (Qc) G1J 0C1. Tél : (418) 649-6444. Courriel CEAA.ContrecoeurPortProject-ProjetPortContrecoeur.ACEE@acee-ceaa.gc.ca. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics.