Les citoyens de Sainte-Julie invités à remettre un livre neuf pour un enfant démuni

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie participe encore cette année à La lecture en cadeau, une initiative de la Fondation pour l’alphabétisation. Ce projet propose à la population de contribuer à prévenir le décrochage scolaire et l’analphabétisme en achetant, en novembre et décembre, un livre neuf destiné à un enfant démuni âgé entre 0 et 12 ans. Le livre neuf, déposé à la bibliothèque municipale durant les heures d’ouverture, sera distribué aux enfants de la région avec tous les autres dons au mois de mai prochain.

Les Julievillois qui désirent participer à cette oeuvre peuvent demander leur trousse de don au comptoir du prêt de la bibliothèque. Les dons en argent sont aussi acceptés. Tous les renseignements sont disponibles à la bibliothèque ou par téléphone au 450 922-7070.

Depuis 1999, La lecture en cadeau a permis de remettre plus de 500 000 livres à des enfants de 0 à 12 ans.