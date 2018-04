Les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards obtiennent gain de cause en Cour supérieure du Québec

La ténacité d’une vingtaine de citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes a porté ses fruits puisqu’ils ont obtenu le 29 mars dernier une injonction interlocutoire limitant la circulation des centaines de camions qui vont et viennent chaque jour à la carrière Demix en transitant par leur petite route pour approvisionner en pierre de remblai le chantier du futur échangeur Turcot à Montréal.

La nouvelle dévoilée les 3 et 5 avril derniers dans La Presse + précisait que le jugement de la Cour supérieure du Québec fait en sorte que les camions ne pourront plus circuler le soir, la nuit et les fins de semaine sur cette voie secondaire. Le juge Kirkland Casgrain s’est dit consterné de constater que les camions circulent à cet endroit jour et nuit, à raison d’un camion à la minute en moyenne, sept jours sur sept, au détriment de la santé et de la qualité de vie des 26 résidents du chemin de la Butte-aux-Renards.

Il faut préciser que l’injonction est interlocutoire en attendant que la poursuite en dommages déposée par les citoyens soit entendue par le tribunal, ce qui pourrait se faire dans un an ou deux.

Deux propositions

D’ici là, deux projets de voies de contournement sont sur la table, comme l’indiquait le journal La Relève dans son édition du 29 août 2017. Toutefois, les deux scénarios, celui préconisé par la Ville de Varennes et celui que privilégient les citoyens, demandent un décret du gouvernement de Québec afin de permettre que quelques hectares de terres ne soient plus considérés en zone agricole.

La voie de contournement proposée par la Ville pourrait se réaliser en quelques mois et coûter entre deux et trois millions de dollars, selon le maire Martin Damphousse. Il y aurait prolongement du chemin des Carrières d’environ 200 mètres à travers la zone agricole pour faire jonction avec le chemin de la Pointe-aux-Pruches, une route de service en gravier appartenant à la Municipalité qui longe l’autoroute 30, jusqu’à la montée de la Baronnie et, de là, le trafic lourd pourrait emprunter l’A-30.

Pour les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards, cette solution ne ferait que déplacer les problèmes, car deux familles demeurent de chaque côté du nouveau tracé proposé par la Ville. De plus, il y aurait coupure de deux terres agricoles en production, causant bien des désagréments aux propriétaires.

La solution des citoyens passerait par une voie de contournement dès la sortie de la carrière Demix, à droite, en longeant un boisé jusqu’à une petite route secondaire, le chemin du Cordon, qui se rend jusqu’à la montée de la Baronnie, où un échangeur donne accès à l’autoroute 30.

Il est à noter en terminant que cette solution des citoyens été proposée il y a plus de 30 ans alors qu’une pétition signée par les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards de l’époque a été déposée devant le conseil municipal qui siégeait en 1987.