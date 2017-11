Le CISSS de la Montérégie-Est remporte un prix d’excellence

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est, en collaboration avec la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, a remporté le prix Coup de cœur pour son Projet CLÉ lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec, décernés le 2 novembre dernier.

Le Projet CLÉ vise des jeunes, sous la Loi sur la protection de la jeunesse, hébergés dans les services du CISSS de la Montérégie-Est. Ces jeunes n’ont pas de ressources familiales et désirent poursuivre leurs études professionnelles et postsecondaires. La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, par le biais de ce programme, leur offre un soutien financier pour leurs frais de scolarité, leur logement et leurs frais de subsistances.

Le Projet CLÉ fournit un mentor bénévole qui est une personne de la communauté prête à donner du temps et de l’énergie, à un jeune qui fait ses premiers pas dans la vie adulte. Chaque mentor, qualifié selon un processus rigoureux, s’engage à offrir une stabilité de contacts au jeune tout au long de ses études, à respecter son rythme sans devenir son thérapeute. Ces mentors sont eux-mêmes soutenus par des chefs de service de réadaptation en internat du CISSS de la Montérégie-Est.

« Je suis très heureuse que le projet CLÉ ait remporté ce prix. Ce projet mobilise des acteurs de la communauté à soutenir le projet d’étude des jeunes ayant bénéficié des services de la protection de la jeunesse. L’avenir nous le dira, mais ce projet de collaboration entre le CISSS de la Montérégie-Est, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie et la communauté ouvre la voie à changer la trajectoire de vie de ces jeunes adultes. Ce prix est non seulement une marque de reconnaissance motivante pour les intervenants jeunesse, mais également une puissante carte de visite pour exporter le projet à travers le Québec!» a mentionné madame Catherine Lemay, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie Est.

Les Prix d’excellence de l’administration publique sont décernés chaque année dans plusieurs catégories et visent à reconnaître une réalisation exceptionnelle des administrations publiques au Québec.

(Source : CISSS de la Montérégie-Est)