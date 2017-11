Le CISSS de la Montérégie-Est dit non aux écarts de conduite!

Des révélations récentes au sein de la société québécoise nous amènent à réitérer un message clair et sans équivoque : Non aux écarts de conduite! Nous sommes pleinement engagés à offrir un milieu de travail sain et exempt de harcèlement et de violence sous toutes ses formes. La politique de civilité de notre établissement prévoit justement le respect en milieu de travail, la prévention du harcèlement et de la violence et la cessation de tout geste ou comportement inacceptable. Ensemble, nous veillons à maintenir un environnement respectueux et sécuritaire autant pour ceux qui y œuvrent que pour les jeunes, les résidents et les usagers.

Le CISSS de la Montérégie-Est entend faire preuve d’aucune tolérance à l’égard des manifestations de harcèlement et de violence. Ainsi, les personnes œuvrant dans notre établissement sont encouragées à dénoncer une situation, ont le droit de demander de l’aide et des conseils ou encore de déposer une plainte officielle.

Nous encourageons également tous les visiteurs, les usagers, les résidents et les membres des familles à s’exprimer lorsqu’ils sont témoins ou subissent des gestes ou des comportements inacceptables. Si tel est le cas, vous pouvez contacter la commissaire aux plaintes et à la qualité des services au 450 468-8447 ou au 1 844-302-8447 (sans frais) pour connaître les meilleurs moyens pour dénoncer ces écarts.

Ensemble, contribuons chaque jour à faire des établissements du CISSS de la Montérégie-Est des milieux sains et agréables.

(Source : CISSS de la Montérégie-Est)