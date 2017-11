Le CISSS de la Montérégie-Est constate des progrès mais fait face à plusieurs défis

Présentant les faits saillants de son bilan de l’année 2016-2017, le CISSS de la Montérégie-Est note diverses améliorations quant à l’accès aux services de santé mais confirme qu’il reste beaucoup de défis à relever pour faire face aux enjeux auxquels il est confronté. Premier constat, fini les listes d’attente en soutien à domicile dans les CLSC pour les programmes suivants : service de répit aux proches aidants, allocation en aide à domicile, aides à la vie quotidienne et à la vie domestique, aide matérielle pour les fonctions d’élimination, programmes d’oxygénothérapie, d’assistance ventilatoire et d’inhalothérapie de même qu’auxiliaire de santé et de services sociaux.

Du côté des trois hôpitaux du territoire du CISSS, des progrès sont également observés dans l’accessibilité à la majorité des examens en imagerie médicale. Un plus grand nombre – environ 800 supplémentaires – de coloscopies ont été réalisées à la suite de l’ouverture de deux salles, l’une à l’hôpital Pierre-Boucher, l’autre à l’hôpital Honoré-Mercier. Meilleur accès aussi à la majorité des examens, notamment en ce qui concerne la tomographie. Le temps d’attente en chirurgie a été réduit par rapport à l’année précédente. Autre point, il n’y a plus d’attente dans le programme de Soutien à la famille pour la clientèle en déficience physique, intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.

En 2016-2017, le CISSS de la Montérégie-Est a disposé d’un budget de fonctionnement de 934,9 M $ duquel il a dégagé un surplus de 744 843 $ au 31 mars dernier. Des revenus supplémentaires et des économies importantes ont permis d’assurer l’équilibre budgétaire au fonds d’exploitation malgré les coûts importants générés par les taux occupation élevés des urgences.

Enjeux

Parmi les principaux enjeux auxquels est confronté le CISSS de la Montérégie-Est vient au premier rang l’achalandage aux urgences des hôpitaux, notamment au centre hospitalier Pierre-Boucher où on observe une hausse de 10% de la clientèle. « Nous aurions besoin de 12 lits supplémentaires en courte durée car il y a débordement et nous faisons face à un manque d’espace », explique Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est. L’organisme a déposé un plan en vue de tripler la superficie de l’urgence à l’hôpital Pierre-Boucher. « Nous sommes en attente d’une décision cet automne : ce projet requiert un investissement autour de 115 M $ et pourrait prendre six ans à réaliser », ajoute Mme Potvin.