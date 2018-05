Le CISSS de la Montérégie-Est accueille les chercheurs d’emploi

Le CISSS de la Montérégie-Est a tenu une Journée carrière à l’Hôpital Pierre-Boucher le 25 avril dernier. Les recruteurs de l’organisation ont eu l’occasion de s’entretenir avec quelque 350 personnes et d’échanger sur les différents postes offerts en santé et services sociaux. Des représentants des services d’hygiène et de salubrité, des services alimentaires, des services jeunesse et des soins infirmiers étaient également présents sur place pour expliquer leur emploi et parler de la réalité de leur travail au quotidien.

Le CISSS de la Montérégie-Est remercie les visiteurs de leur intérêt. Les personnes qui désirent obtenir de plus amples informations sur les emplois disponibles ou qui souhaiteraient soumettre leur candidature sont invitées à consulter le site www.recrutementcisssme.com.

(Source : CISSS de la Montérégie-Est )