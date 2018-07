Cinquième finale locale de FESTIFILM à l’école secondaire du Grand-Coteau

Crédit photo : Courtoisie

Depuis 2013, l’école secondaire du Grand-Coteau offre à ses élèves de 5e secondaire l’option court métrage. Au cours de l’année, les élèves ont pu s’initier à la scénarisation, la réalisation ainsi qu’au montage de projets de films d’animation et de courts métrages. Le 11 avril dernier, à la salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau, avait lieu la 5e finale locale de FESTIFILM. Pour cette cinquième édition, 11 courts métrages ont été présentés au public. Madame Ginette Tremblay, technicienne en travail social à l’école, monsieur Dany Boucher, auteur, producteur et enseignant en histoire, madame Anne-Sophie L’Italien, enseignante en art dramatique et monsieur Raphaël Lacaille, comédien, scénariste, producteur et réalisateur, composaient le jury qui devait couronner les deux meilleurs courts métrages de la cuvée 2018. Le court métrage intitulé DTCC Chasseurs de fantômes de Gabriel Gasse, Jean-Philippe Joyal, Francis Léger, Mathieu Plante et Xavier Treilhou s’est vu remettre le premier prix du jury. Le deuxième prix du jury a été remis à l’équipe du film L’enveloppe du génie de Gabriel Gasse, Jean-Philippe Joyal, Francis Léger et Xavier Treilhou. De plus, le public a eu un coup de coeur pour le court métrage Projet Montréal de Zacharie Duchesne, Hugo Paquette et Gabriel Leduc.

Les juges ont eu un coup de coeur pour l’équipe de 1re secondaire qui a réalisé L’expérience bizarre de Jérémy. Ils ont tenu à souligner le travail de William Éthier, Clément Gagnon, Antoine Oliveira et Shawn Portelance.

Étant donné la grande qualité des courts métrages de la soirée, les juges ainsi que l’enseignante en court métrage, madame Nathalie Lachance, ont décidé de soumettre 4 courts métrages à la Grand Finale Festifilm : DTCC Chasseurs de fantômes, L’enveloppe du génie, Projet Montréal et 300$ réalisé par Ève D’Amboise, Marie-Jeanne Lepage, Laurie St-Cyr et Florence Steben. Nous tenons à remercier tous les participants pour cette très belle soirée et nous félicitons les gagnants ! De plus, vingt-cinq courts métrages ont été sélectionnés dans tout le Québec pour la grande finale Festifilm qui a eu lieu le 5 mai dernier à la salle Julie-Pothier de St-Jacques. L’école secondaire du Grand-Coteau a été fièrement représentée lors de cette grande finale provinciale avec le court métrage Projet Montréal. Bravo à Zacharie Duchesne, Gabriel Leduc et Hugo Paquette qui ont réalisé ce court métrage !