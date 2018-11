Cinquième édition de l’événement Le père Noël rock à Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Bon, maintenant que la neige est là, on peut commencer à penser lentement au temps des Fêtes (mais pas trop lentement quand même!). Le père Noël, lui, n’a pas attendu très longtemps, car on dirait qu’il est déjà partout! Une de ses nombreuses apparitions est prévue le dimanche 2 décembre prochain au centre multifonctionnel de Contrecœur, alors que se tiendra la cinquième édition de l’événement Le père Noël rock.

Le rendez-vous familial ne passe pas inaperçu puisqu’à chaque année il attire près de 500 personnes dans une ambiance des plus agréables. Rappelons à ce sujet que la première édition a vu le jour en novembre 2014 et qu’elle est une initiative de Jimmy-Raymond Lacroix, aussi connu sous le nom de Tonton Ninou.

C’est donc dire que, de 12 h 30 à 16 h 30, les enfants de trois à douze ans seront invités pour l’occasion à participer à de multiples ateliers et jeux animés par plusieurs organismes locaux. Bien sûr, le Tonton Ninou rock band, composé de Jimmy-Raymond Lacroix, Serge Capistran, Ben Duguay et Pascal Lepage, présentera Le père Noël rock, un spectacle multimédia hautement festif qui s’adresse à toute la famille.

« Il y en a qui en font une tradition, lance Jimmy-Raymond Lacroix. Les gens répondent bien à l’appel et ils mettent ça à leur agenda à chaque année, c’est vraiment l’fun! Les gens connaissent souvent les chansons et ils dansent avec plaisir! Ça fait un bon petit cardio! », de rire celui qui tient l’affiche lors de l’événement organisé par la Maison de la famille Joli-Coeur, la Maison des jeunes, la Ville de Contrecoeur ainsi que Culture C.

Après le spectacle, les enfants pourront rencontrer le vrai de vrai père Noël et se faire photographier avec lui. L’organisateur rappelle que l’entrée est gratuite et que des dons en argent ou des denrées non périssables sont bienvenus encore cette année puisqu’ils seront remis au Centre d’action bénévole de Contrecoeur.

M. Lacroix souligne en terminant qu’il y aura plus d’une quarantaine de prix de présence qui seront distribués au cours de la journée. Pour plus de renseignements, il est possible de visiter le site web www.leperenoelrock.com ou de téléphoner au 450 587-5750.