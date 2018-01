Des médailles aux championnats nationaux élite de judo

Les judokas de Boucherville ont brillé aux championnats nationaux élite 2018 en remportant cinq médailles; deux d’or, deux d’argent, et une de bronze. Avec cette récolte, le club de judo de Boucherville termine au quatrième rang au pays.

Les compétitions qui se tenaient les 13 et 14 janvier derniers à la Tohu réunissaient 222 athlètes, soit les huit meilleurs judokas du Canada, par catégorie. Onze Québécois, dont deux Bouchervillois, ont réussi à décrocher le titre de Champion national dans leur catégorie. Il s’agit de Gabriel Juteau, au niveau U21 et senior, catégorie 66 kg, et de Sania Boussarhane, niveau U18, 63 kg.

Amira Bousbiat, catégorie 52 kg, a remporté deux médailles d’argent, l’une au niveau U21 et sénior, et l’autre dans le U18. Dans le U21 et sénior, Jacob Valois, 66 kg, a mis la main sur une médaille de bronze.

Au total, le Québec a récolté 27 médailles, alors que ses représentants constituaient 40 % des participants de l’édition 2018 du tournoi.

L’entraîneur des judokas de Boucherville, Faisal Bousbiat, est heureux des résultats. « Ç’a bien été puisque nous étions représentés par quatre judokas et nous avons obtenu cinq médailles. Mais deux ou trois athlètes étaient absents des compétitions en raison de blessures. S’ils avaient pu participer, notre classement aurait été meilleur.»