Cinq amis cyclistes entreprennent un périple à vélo de 10 000 km en Europe

Crédit photo : Francis Dubois

Cinq cyclistes de la région viennent d’entreprendre une véritable odyssée digne d’un défi d’endurance : ils comptent parcourir 10 000 km sur leurs deux roues, un périple qui les amènera à visiter 25 pays en quatre mois et demi. Toute une aventure! Intitulé le Grand Défi Dubois, ce projet réunit les frères Francis et Jean-Philippe Dubois, Cynthia Cardin, Audrey-Anne Lefebvre et Vincent Meslage. Le groupe est arrivé à son point de départ la semaine dernière à Malaga, en Espagne, avec tout l’équipement nécessaire pour entamer le voyage. Moment on ne peut mieux choisi pour se sauver de la tempête qui s’est abattue sur le Québec …

Les frères Dubois n’en sont pas à leur première expérience dans les longues expéditions sur deux roues. Il y a quelques années, ils ont traversé les États-Unis à vélo depuis San Diego, en Californie, jusqu’à Montréal. Ils avaient amassé 4000 $ pour la dystrophie musculaire à l’issue de cette randonnée cycliste loin d’être banale. «Nous nous préparons depuis plusieurs années à réaliser une autre projet d’envergure et avons choisi de traverser l’Europe à vélo en visitant le plus grand nombre de pays possible», soutient Francis Dubois.

L’itinéraire prévoit une quinzaine d’étapes qui s’échelonneront sur plusieurs jours : Espagne, France, Italie, Croatie, Albanie, Macédoine, Hongrie Pologne, Estonie, Finlande, Danemark, Pays-Bas et Belgique. À noter que lors d’une étape, les cyclistes visiteront parfois plus d’une contrée. Ils comptent rouler à leur rythme environ 100 km en moyenne par jour. Hébergement en camping, parfois chez des gens qui les accueilleront.

Cause

Comme ce fut le cas lors de la traversée précédente d’un côté à l’autre des États-Unis, le Défi Dubois s’associe à une cause. Cette fois, les cyclistes comptent soutenir le projet d’un de leurs amis, François Bernier, un jeune homme de 27 ans atteint d’amyotrophie spinale, un type de dystrophie musculaire. Celui-ci dont l’espérance de vie était au départ de 20 ans, rêve de participer comme spectateur avec quelques amis au réputé festival de musique électronique Tomorrowland qui se tiendra en juillet à Boom, en Belgique. Ce sera pour lui le voyage d’une vie.

Financer ce projet requiert de recueillir quelque 10 000 $. Au début du mois, le groupe a amassé la moitié de cette somme lors d’une soirée-bénéfice. Il se donne jusqu’à l’été pour atteindre son objectif. Il est possible de faire un don en visitant le site http://www.granddefidubois.com/.

Si tout se déroule comme prévu, les cyclistes rejoindront François Bernier et son entourage à Tomorrowland pour célébrer la fin du parcours de 10 000 km de la grande expédition européenne de ces jeunes Québécois remplis de joie de vivre. Il est possible de suivre leur excursion sur Facebook en se rendant sur le lien suivant : https://www.facebook.com/Grand-D%C3%A9fi-Dubois-594712787205874/.