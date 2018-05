La cinéaste bouchervilloise Élisabeth Desbiens à Cannes pour son court-métrage Lola & Claire

Une jeune cinéaste de Boucherville, Élisabeth Desbiens, s’envole pour Cannes afin de promouvoir son plus récent court-métrage intitulé Lola & Claire durant la semaine du 7 au 14 mai. Son oeuvre s’inscrit dans le programme Not Short on Talent (Canada – Talent tout court), une initiative de Téléfilm Canada qui regroupe plusieurs films canadiens de courte durée, présentés au Marché du Film de Cannes qui a lieu en même temps que le Festival de Cannes. Une vitrine en somme pour mettre en valeur les créateurs d’ici auprès des producteurs, distributeurs, programmateurs et acheteurs accrédités à ce rendez-vous annuel des professionnels du 7e art.

D’une durée de 12 minutes, Lola & Claire a été tourné à Boucherville. Plus précisément dans le secteur Le Boisé. Les paysages, les espaces verts, les champs et la forêt ont inspiré la cinéaste. « C’est un environnement qui coulait avec l’univers du film », signale-t-elle au passage.

Ce court-métrage financé grâce à l’aide du Conseil des arts et des lettres du Québec a été produit en trois jours seulement. Il avait requis deux ans de préparation.

L’intrigue du film tourne autour de l’amour inconditionnel entre deux soeurs : Claire, une jeune femme au corps complètement paralysé et Lola, sa petite frangine. La première est quadraplégique tandis que l’autre n’a aucune contrainte de cet ordre. Son jour d’anniversaire arrivé, Lola prend conscience que les jours de Claire sont comptés. Elle tentera alors de faire le nécessaire pour la libérer. Le délicat thème du suicide assisté s’observe en toile de fond. Les actrices jouant dans cette production regroupent Léa Girard Nadeau, Rebecca Miville-Deschênes et Sandra Dumaresq.

Après avoir étudié en danse, Élisabeth Desbiens a bifurqué vers le cinéma. Elle réalise et scénarise des courts-métrages depuis huit ans. Elle se sent dans son élément. Parmi ses projets, elle est en train de développer une série web et prépare en parallèle un long-métrage. Chose certaine, elle ne manque pas d’inspiration.