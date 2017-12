Le cimetière de la paroisse Sainte-Julie s’enrichit d’un jardin de columbarium

Crédit photo : Courtoisie

C’est maintenant une réalité, plus de 90 % des inhumations dans le cimetière de notre paroisse se font avec des urnes. Depuis la fin des années 90, les cercueils ont de moins en moins la cote.

C’est donc pour répondre à une demande des paroissiens que l’équipe des marguilliers de la paroisse a tout mis en œuvre, depuis 2 ans, pour la réalisation d’un jardin de columbarium.

En décembre 2017, le projet dans sa première étape voit le jour. En effet, le 23 novembre dernier, les trois premières unités du jardin du columbarium ont été livrées et installées. 132 niches, pouvant comprendre 2 urnes chacune, sont maintenant disponibles pour les paroissiens qui souhaitent utiliser cette solution pour l’inhumation de la personne défunte. Ces installations sont la première étape d’une possibilité de 5 dans le futur.

Dans ce projet, l’équipe des marguilliers a choisi la firme « Rock of Ages » située à Stanstead en Estrie, pour la fourniture des unités. L’entreprise « Michel Martel paysagiste », de Sainte-Julie, accompagne bénévolement l’équipe pour le plan d’aménagement qui sera installé au printemps 2018.

Cette nouvelle offre d’inhumation dans le columbarium du cimetière paroissial viendra s’ajouter à l’offre actuelle, soit l’achat d’un terrain pour la mise en terre d’un cercueil ou d’une urne.

Pour toutes informations additionnelles, nous vous invitons à communiquer avec le personnel du presbytère au 450-649-1277, durant les heures de bureau.