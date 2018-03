Le Chœur de la montagne présente son concert à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec un grand enthousiasme que l’équipe des marguilliers de la Paroisse Sainte-Julie vous propose un après-midi tout musical dans l’enceinte de l’église paroissiale le dimanche 29 avril à 14h 30 en l’église de Sainte-Julie située au 1686 rue Principale.

Le Chœur de la montagne nous enchante depuis maintenant plus de 20 ans et, pour la première fois, nous aurons la chance de profiter de leur prestation de grande qualité en l’église de Sainte-Julie.

Le Chœur de la montagne débute son aventure en 1997. Ce groupe voit toujours plus haut en interprétant des œuvres tirées des grands répertoires classiques.

Le Chœur de la montagne c’est maintenant 100 choristes qui se produisent dans plusieurs sphères d’activités : concerts symphoniques, concerts bénéfices, participation à la vie communautaire, festivals d’été, mondial Choral, tournée de concerts en France et en Belgique, concerts et échange culturel à la Havane, tournée de concerts et festivals de chant choral en Italie et en Provence.

La Paroisse Sainte-Julie est honorée de recevoir cette super Chorale dans le cadre des activités de financement pour les rénovations de l’église. Un après-midi de chants classiques et religieux qui saura vous plaire. Ce concert se déroulera sous la direction de monsieur Julien Proulx, directeur musical et artistique, avec la participation de madame Francine Lacroix, directrice générale et pianiste.

Les billets sont en vente au presbytère de Sainte-Julie.

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

450-649-1277 poste 11

Section réservée 40 $, en prévente à 35 $ jusqu’au 15 avril.

Admission générale 25 $, en prévente à 20 $ jusqu’au 15 avril.