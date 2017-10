Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée de passage dans la circonscription de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Le chef du Parti Québécois, monsieur Jean-François Lisée, était de passage dans la circonscription de Verchères, le 23 octobre dernier, lors d’une visite des impressionnantes installations de l’Institut de recherche en énergie du Québec (IREQ). Il était, pour l’occasion, accompagné du député de la circonscription, monsieur Stéphane Bergeron, des porte-parole de l’opposition officielle en matière d’énergie et l’électrification des transports, messieurs Sylvain Rochon et Marc Bourcier, ainsi que de son conseiller en matière d’énergie, monsieur Daniel Breton, et s’est entretenu avec plusieurs dirigeants et chercheurs de l’IREQ. On reconnaît, dans l’ordre habituel, messieurs Daniel Breton, Sylvain Rochon, Jean-François Lisée, Marc Bourcier et Stéphane Bergeron.