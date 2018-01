Le chef Marc David quittera l’OSDL l’an prochain

Le chef attitré et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Longueuil, Marc David, tirera sa révérence au terme de son contrat, en 2019, après avoir passé 25 ans au sein de cet organisme culturel. « C’est une décision mûrie; le contexte où je suis rendu dans ma vie, mon âge et ce que j’ai accompli au sein de l’OSDL m’ont conduit à ce choix. Je voulais aussi me réserver du temps pour d’autres projets de travail », explique M. David. Une précision : il n’est aucunement question de retraite, assure-t-il.

Maestro David quitte son poste avec le sentiment du devoir accompli. « Je suis fier de ce que j’ai pu accomplir durant ce quart de siècle à la tête de l’Orchestre », signale-t-il au passage. Parmi les projets dont il est le plus heureux figurent la création de l’Orchestre de chambre, le développement des tournées régionales de l’OSDL et le fait d’avoir réussi à fidéliser le public qui assiste aux concerts de l’Orchestre.

Plusieurs actions lui ont laissé des souvenirs indélébiles au cours de son long passage d’un quart de siècle comme chef attitré : le démarrage de la série Portée pédagogique, la première invitation en 2003 afin que l’OSDL se produise sur la scène du Festival de Lanaudière, la présentation de la première Symphonie de Malher au 25e de l’Orchestre de même que le prix Hommage aux bâtisseurs qu’il a reçu lors du premier gala de la Ville de Longueuil. Des moments qui l’ont particulièrement touché.

Marc David aura 60 ans l’été prochain. Il arrive à une période charnière de sa vie. Il a fait le point : il veut voyager davantage et profiter de la vie. Il a de nombreux projets en tête. Il souhaite se rendre disponible pour travailler comme chef invité et réserver une partie de son temps à l’enseignement. Il a reçu des propositions en ce sens. Il entend aussi continuer à diriger l’Orchestre symphonique de Terre-Neuve.

Tout au long de sa carrière, M. David aura tissé des liens serrés avec les musiciens auprès desquels il a collaboré. Il retient principalement la grande générosité dont ils ont toujours su faire preuve dans leur travail. Plusieurs parmi eux le côtoient depuis bon nombre d’années.

L’OSDL a déjà mis en place un comité de recherche pour lui trouver un successeur. Ce groupe de travail se compose du président du conseil d’administration, de deux membres du CA, du directeur général, du directeur artistique et de deux musiciens de l’Orchestre. M. David sera présent tout au long de la saison prochaine.