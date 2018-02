Le Chat : un premier livre pour la Julievilloise Carole Lapointe

Crédit photo : Courtoisie

Le Chat avait vraiment hâte de voir la nouvelle maison que ses maîtres avaient achetée. Ce qu’il ignorait c’est qu’il ne la verrait jamais puisque ces derniers l’abandonneraient en route. Pourtant, il ne demandait que peu de choses : être nourri, soigné et, surtout, aimé. Qui allait prendre soin de lui maintenant?

Le Chat est le premier livre écrit par la Julievilloise Carole Lapointe et celui-ci est magnifiquement illustré par Isabelle Beauregard. « Il s’agit d’un livre pour les enfants de 3 à 5 ans inspiré de faits que j’ai vécus – à part pour ce qui est de la petite souris – et je l’ai écrit pour éveiller la conscience des gens au sort des animaux abandonnés », lance l’auteur.

« Je suis présentement en train de préparer la suite, Le Chat et le vétérinaire du village, et je pense aussi à écrire une histoire de science-fiction pour les jeunes de 9 à 14 ans », ajoute-elle.

Rassurez-vous, le Chat est peut-être abandonné, mais il trouve en chemin une nouvelle famille assez inhabituelle qui grossit de jour en jour! Le livre est publié par Essor-Livres Éditeur et il est disponible sur le site www.leseditionsdelapotheose.com ainsi que chez Renaud Bray.