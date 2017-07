Sous le charme des sœurs Boulay

Les sœurs Boulay étaient en vedette sur la scène de l’église Sainte-Famille dans le cadre de l’événement culturel qu’on aurait pu rebaptiser Des Airs d’automne Desjardins puisque le vent du nord a amené non seulement de la fraicheur, mais aussi plein de nuages gris qui ne sont pas bienvenus en plein cœur de l’été…

Cette triste température n’a toutefois pas freiné l’ardeur des spectateurs, bien au contraire, car il y avait même un peu plus de monde le 12 juillet dernier qu’au spectacle précédent alors que le chanteur Marc Déry avait pour sa part profité de conditions météo idéales, mariant soleil et chaleur.

Il faut dire que les sœurs Boulay sont très populaires et un coup d’œil dans la foule massée entre le fleuve Saint-Laurent et le parvis de l’église suffisait pour constater que le duo semble avoir beaucoup de fans qui doivent les suivre un peu partout où elles se produisent.

Avec leurs voix douces, leur humour et leurs humeurs, les sœurs ont enchaîné leurs succès ainsi que des interprétations d’autres grands artistes québécois. Si la petite veste était de mise mercredi soir passé, elles ont su insuffler beaucoup de chaleur aux personnes présentes.

À la demande générale, les sœurs Boulay ont offert un rappel et, à la fin de celui-ci, des petites gouttes de pluie ont rappelé à tous qu’il était temps de retourner à la maison!

Ça pourrait même inspirer une chanson aux filles : Les petites gouttes suspendues…

Des Airs d’été Desjardins présentent Louis-Jean Cormier

Fort de son premier album solo et de son aventure télévisuelle à La Voix, Louis-Jean Cormier récidive avec Les grandes artères, un disque au plus près du cœur.

Les artères dont il est question ici sont multiples : route par où l’on quitte ceux qu’on a aimés, celle où passe la fanfare, sur laquelle on a égaré un porte-bonheur. C’est aussi l’artère par où elle reviendra, si elle revient. L’artère qui oxygène le cœur.

Toujours entouré de ses fidèles complices, de ses nouveaux espaces poétiques et musicaux, il poursuit vivement son chemin vers vous.

Mardi 19 juillet à 19 h 30 : Ma première scène, 5e édition – Joanie Jobin

Cette artiste de la relève a la chance de se produire sur la scène Des Airs d’été Desjardins et d’être parrainée par Louis-Jean Cormier.

20 h : Louis-Jean Cormier

Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin

Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.