Charles Hamelin se qualifie pour PyeongChang en conclusion des Sélections de l’équipe courte piste 2018

Crédit photo : Archives

Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Jamie Macdonald et Kasandra Bradette se sont à leur tour qualifiés au sein de l’équipe sur courte piste provisoire en vue des Jeux olympiques de 2018, dimanche, à l’occasion de la cinquième et dernière journée des Sélections de l’équipe courte piste 2018 disputées à l’aréna Maurice-Richard de Montréal. Ils y ont ainsi rejoint Samuel Girard et Kim Boutin, qualifiés la veille.

Charles Hamelin, de Sainte-Julie, s’est donc qualifié pour les Jeux olympiques pour la quatrième fois de sa carrière, lui qui a décroché quatre médailles depuis les Jeux de 2006 à Turin. Charle Cournoyer, de Boucherville, QC, a quant à lui obtenu sa place à ses deuxièmes Jeux après avoir raflé la médaille de bronze au 500m à Sotchi en 2014.

« Mission accomplie et maintenant, on veut être la meilleure équipe au monde aux Jeux olympiques et gagner des médailles, a déclaré Charles Hamelin. Le Charles Hamelin des Jeux de 2006 n’aurait jamais cru que le Charles Hamelin du futur se retrouverait aux Jeux de 2018, alors je considère ça comme un accomplissement exceptionnel et je vais chercher à savourer cette expérience avec beaucoup de sourires et beaucoup de plaisir en compagnie des gars et des filles de l’équipe canadienne. »

« Je suis content que cette étape-là soit terminée, qu’on n’ait plus à s’affronter, qu’on puisse maintenant s’entraîner en équipe et pousser la machine à l’occasion des Coupes du monde et jusqu’aux Jeux olympiques, a affirmé Charle Cournoyer. Maintenant, c’est la partie plaisante qui commence! »

Jamie MacDonald, de Fort St. James, C.-B., et Kasandra Bradette, de Saint-Félicien, QC, se sont toutes deux qualifiées pour leurs premiers Jeux, tout comme Kim Boutin, de Sherbrooke, QC, et Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, QC.

Hamelin et Girard se partagent les honneurs

Chez les hommes, la première position au classement général était attribuée au patineur le plus haut classé selon les deux meilleures courses sur trois au 500m et les deux meilleures sur trois au 1000m, place qui est revenue samedi à Samuel Girard, tandis que les deux positions suivantes étaient attribuées aux meilleurs patineurs selon le même classement de sélection que chez les femmes.

À ce titre, Charles Hamelin a conforté la deuxième place au classement général qu’il détenait depuis le début des Sélections après avoir remporté le 1000m disputé dimanche, tandis que son absence en finale du 500m, dimanche, n’a eu aucun impact sur son classement final. De son côté, Charle Cournoyer a conservé sa troisième place au général après avoir pris le troisième rang du 500m de dimanche, son exclusion du top-3 lors du 1000m qui a suivi n’ayant aucune influence sur le classement.

« J’ai récolté tellement de gros points en début de compétition que ma qualification était quasiment assurée ce week-end, alors il s’agissait juste de continuer à faire le même travail, à continuer de viser des top-3 pour continuer à décrocher des points et ne pas les laisser à d’autres patineurs, a indiqué Charles Hamelin. Le but, aujourd’hui, c’était donc de me classer en finale et de finir le plus haut possible pour assurer ma place dans l’équipe. »

« La journée d’aujourd’hui s’est avérée un peu plus simple que prévue au niveau de la quête de points pour me qualifier, a noté Charles Cournoyer. Le top-3 était pratiquement scellé, alors il fallait juste continuer de patiner comme je l’avais fait jusqu’ici, pour m’assurer que d’autres patineurs ne gagnent pas des points dont ils avaient besoin (pour progresser au classement). J’en ai profité aussi pour continuer à peaufiner mes stratégies. »

Lui aussi qualifié depuis les courses de samedi, Samuel Girard a continué de patiner à fond, dimanche, ce qui lui a valu de remporter le 500m et de terminer deuxième du 1000m. Il a donc signé sept victoires en neuf courses durant la compétition.

« Je pense que je ne le réalise pas encore, mais les Jeux olympiques, c’est le rêve de tout athlète amateur, donc de me rendre là, ça fait en sorte que j’ai atteint l’objectif que je visais. Et maintenant, on va aller performer là-bas, a affirmé Samuel Girard. Je n’ai pas assez de mots pour remercier mes parents, tous les membres de ma famille et les gens de mon entourage qui m’appuient et qui croient en moi depuis le début et qui étaient là aujourd’hui. »