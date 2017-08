Charles Hamelin récolte sa première victoire aux Sélections de l’équipe courte piste 2018

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Charles Hamelin et Valérie Maltais ont mérité leur première victoire des Sélections de l’équipe courte piste 2018, dimanche, en triomphant chacun dans la deuxième épreuve de 1500 m de la compétition, alors que Samuel Girard et Kim Boutin ont consolidé leur première place au classement chez les hommes et les femmes, respectivement, en enlevant notamment les honneurs dans la première course de 1000 m de la compétition.

Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, et Kim Boutin, de Sherbrooke, ont également tous deux pris le deuxième rang au 1500m, et occupent présentement la première place respectivement au classement chez les hommes et les femmes à l’issue de la deuxième journée des Sélections, alors qu’ils venaient de remporter deux courses en deux (au 500m et au 1500m) la veille.

Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a quant à lui remporté le 1500 m de dimanche après avoir terminé troisième du 1000 m, plus tôt dans la journée, derrière Charle Cournoyer, de Boucherville, deuxième.

Valérie Maltais, de Saguenay (arrondissement La Baie), a de son côté terminé deuxième du 1000 m de dimanche pour ensuite s’imposer au 1500 m.

Après les deux premiers jours de cette compétition où les trois premiers athlètes par genre seront nommés au sein de l’équipe olympique provisoire en vue des Jeux de 2018, Samuel Girard occupe donc la première position chez les hommes, tandis que Charles Hamelin est deuxième. Steven Dubois a continué de surprendre, dimanche, alors qu’il a notamment terminé troisième du 1500m, pour ainsi rester en troisième place pour une deuxième journée de suite.

Chez les femmes, Kim Boutin a accru son avance en première place au classement général, tandis que Valérie Maltais a délogé Jamie Macdonald, de Fort St. James, C.-B., de la deuxième place. Cette dernière est maintenant troisième après avoir pris cette position autant dans le 1000m qu’au 1500m, dimanche.

Un coussin autant pour Girard que Hamelin

Chez les hommes, le système de points du classement des Sélections fait en sorte que Samuel Girard et Charles Hamelin se retrouvent tous deux en bonne position pour se qualifier.

Au 1000m, Samuel Girard a remporté une course dominée par les vétérans Charles Cournoyer, Charles Hamelin et lui, alors qu’à trois, ils se sont détachés du reste du peloton avec un tour et demi à faire pour ensuite distancer les autres patineurs par plusieurs longueurs. Ensuite, au 1500m, Hamelin a effectué un dépassement bien exécuté aux dépens de Girard avec deux tours à faire, pour ainsi filer vers la victoire.

« C’est le début de compétition que j’espérais, a affirmé Charles Hamelin, qui cherche à participer à ses quatrièmes JO en carrière. Je suis allé chercher un bon total de points au cours des deux premiers jours, et ça va faire en sorte que je vais ressentir moins de stress en vue des trois derniers jours de compétition. »

« Je suis maintenant assuré de terminer premier ou deuxième dans la distance, a ajouté Charles Hamelin en parlant du 1500m. Dans le 1500m d’aujourd’hui, je n’ai pas cherché à tirer la course en avant pendant longtemps, je me suis contenté de partager la tâche avec d’autres, et ç’a fait en sorte que je m’étais assez gardé d’énergie pour être capable de batailler à la fin et dans le dernier droit. »

Samuel Girard s’est lui aussi dit satisfait de ses prestations aux Sélection jusqu’ici, même si la victoire lui a échappé de peu dans le 1500m de dimanche.

« Je suis quand même allé chercher beaucoup de points. La clé dans une compétition comme celle-là, c’est la constance, et j’ai effectivement été constant jusqu’ici, a noté Samuel Girard, qui cherche à se qualifier pour ses premiers Jeux en carrière. Ça me fait un super bon coussin pour la suite. Ça m’enlève un poids des épaules, même si je ne vais pas chercher à m’asseoir non plus. Je vais continuer à mettre l’accent sur les mêmes points de base qui m’ont permis d’avoir du succès jusqu’ici. »

« J’aurais peut-être pu mieux gérer mon énergie dans le 1500m, mais il faut dire que je patinais avec des gars qui sont forts, qui savent lire une course », a ajouté Samuel Girard.

Troisième du 1500m de dimanche loin derrière Charles Hamelin et Samuel Girard, Steven Dubois s’est dit plus que satisfait de ses résultats jusqu’ici, qui lui donne présentement la troisième position.

« C’est bien au-dessus de mes attentes, a dit l’athlète de 20 ans de Lachenaie, QC, qui fait partie de l’équipe canadienne de développement. Je visais des résultats parmi les huit premiers à ces Sélections, en espérant participer à une finale A ou deux. Mais trois en quatre, c’est quelque chose! Je commence à croire en mes chances (de finir parmi les trois premiers) mais en même temps, je ne veux pas trop y croire, parce que je veux continuer à patiner sans ressentir de pression. J’ai réalisé que la clé pour avoir du succès, c’est de patiner sans crainte. »

Boutin et Maltais toutes deux satisfaites

À l’instar de Samuel Girard, Kim Boutin n’était pas déçue même si la victoire lui a échappé pour la première fois en quatre courses, dimanche, à l’occasion du deuxième 1500m des présentes Sélections. Boutin a bien fait pour résister à une attaque de Maltais en route vers la victoire au 1000m, pour ensuite maintenir le rythme derrière Maltais et devant Macdonald dans le 1500m pour ainsi rester au plus fort d’une finale à huit patineuses.

« Je suis quand même satisfaite. Quatre courses en deux jours, c’est plutôt exigeant. Il faut dire aussi que le 1500m d’aujourd’hui a été rapide, et je me suis retrouvée derrière à un certain moment, alors je dois être satisfaite de cette deuxième place, a affirmé Boutin, qui tente de se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques en carrière. Ça va super bien jusqu’ici pour moi, alors on bâtit là-dessus et on continue. »

Valérie Maltais était quant à elle heureuse d’avoir amélioré son sort après s’être contentée de deux quatrièmes places lors de la première journée des Sélections, samedi, au 500m et au 1500m.

« Même si je n’étais pas satisfaite des résultats que j’ai obtenus (samedi), j’étais contente de la façon dont je me sentais physiquement, ce qui fait en sorte que je sentais confiante en vue des courses d’aujourd’hui, a indiqué Valérie Maltais. Et aujourd’hui, effectivement, j’ai patiné sans le moindre doute. Au 1500m, en voyant que c’était une finale à huit patineuses, je me suis dit que je devais éviter de me retrouver derrière. J’ai réussi à rester en contrôle. »

La compétition se poursuivra le mercredi 16 août dès 19 h 50 avec le deuxième 500m de la compétition, tant chez les hommes que chez les femmes, puis le samedi 19 août à partir de 13 h 50 et le dimanche 20 août à compter de 10 h 50.