Charles Hamelin pourrait devenir l’un des athlètes les plus décorés de l’histoire olympique canadienne!

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Ça y est, les Jeux olympiques de PyeongChang en Corée du Sud sont lancés et les ambitions canadiennes seront grandes lors de ce grand rendez-vous sportif planétaire!

Les Julievillois François et Charles Hamelin prendront part aux différentes épreuves en patinage de vitesse sur courte piste. L’aîné des deux frères, Charles, a déjà quatre médailles olympiques à son palmarès, soit trois d’or et une d’argent. S’il parvient à monter à nouveau sur le podium, il égalera la marque canadienne établie par Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en courte piste. Avec deux médailles, il irait alors rejoindre Cindy Klassen (patinage longue piste) et Clara Hughes (longue piste et cyclisme) qui sont actuellement les athlètes le plus décorés de l’histoire du Canada aux Jeux olympiques.

Cet automne, le vétéran de 33 ans est monté en puissance lors des quatre étapes de la Coupe du monde alors qu’il a décroché l’or au 1 500 m à Séoul et le bronze à l’épreuve du 1 500 m à Dordrecht, aux Pays-Bas. Il a de plus remporté deux médailles d’or et une de bronze au relais.

Ces résultats sont donc de bon augure en vue des Jeux olympiques en Corée du Sud, mais Hamelin en a vu d’autres et il ne se met pas trop de pression sur les épaules. « Dans toutes les courses que je vais faire, je veux avoir le sentiment de tout laisser sur la glace et de respecter mon plan de course », a fait savoir celui qui veut être un mentor pour l’équipe canadienne puisque la moitié des athlètes en seront à leurs premiers Jeux.

« En respectant cela, ça me permettra de réaliser mes meilleurs résultats. Que cela se traduise par une médaille, une victoire ou une quatrième position, si j’ai le sentiment que j’ai tout donné, je pourrai dire mission accomplie. »

Le Julievillois en sera à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques puisqu’il a fait partie de l’équipe du relais qui avait gagné la médaille d’argent à Turin en 2006. Il sera à surveiller lors des épreuves du 500 m, du 1 000 m et du 1 500 m, en plus de faire partie du relais 5 000 m masculin.

PyeongChang aura donc une saveur bien particulière pour Charles Hamelin!

Palmarès international

Jeux olympiques d’hiver : 2014 – 32e (500 m), 14e (1000 m), Or (1500 m), 6e (relais 5000 m); 2010 – Or (500 m), 4e (1000 m), 7e (1500 m), Or (relais 5000 m); 2006 – 4e (1500 m), Argent (relais 5000 m)

Les compétitions de patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques se dérouleront sur cinq jours selon l’horaire suivant :

JOUR 1 : samedi 10 février

Finale : 1 500 m masculin

Qualifications : 500 m féminin et relais féminin

JOUR 2 : mardi 13 février

Finale : 500 m féminin

Qualifications : 1 000 m masculin et relais masculin

JOUR 3 : samedi 17 février

Finales : 1 500 m féminin et 1000 m masculin

JOUR 4 : mardi 20 février

Finale : relais féminin

Qualifications : 1 000 m féminin et 500 m masculin

JOUR 5 : jeudi 22 février

Finales : 500 m masculin, 1 000 m féminin et relais masculin