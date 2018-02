Charles Hamelin parmi les athlètes olympiques canadiens les plus décorés de l’histoire!

Crédit photo : AFP

Charles Hamelin espérait décrocher une médaille à ses quatrième et derniers Jeux olympiques en carrière, mais ses performances aux épreuves individuelles à PyeongChang ne lui ont pas permis de réaliser ce rêve et tous ses espoirs reposaient sur le relais masculin 5 000 m disputé au Palais des glaces de Gangneung, jeudi.

L’équipe canadienne composée de Charle Cournoyer, Pascal Dion, Samuel Girard et lui voulait éviter à tout prix les contacts et les pénalités coûteuses et c’est ce qu’ils ont réussi à faire, contrairement à leurs adversaires coréens qui ont chuté, laissant la place aux Hongrois, suivi des Chinois et des Canadiens.

« Finir sur une médaille, c’est super le fun. C’est le dernier souvenir que tu as », a déclaré le Julievillois après la course à l’agence Sportcom. Cette troisième place lui a donc permis de mettre la main sur une cinquième médaille olympique, rejoignant un groupe sélect composé des patineurs de vitesse Marc Gagnon et François-Louis Tremblay qui sont parmi les olympiens canadiens masculins les plus décorés de l’histoire.

« Je voulais vivre ça avec lui »

Le vétéran de 33 ans a eu une pensée pour son frère, François, qui n’a pas été retenu au sein de l’équipe de relais 5 000 m tant en demi-finale qu’en finale. « J’ai serré mon frère dans mes bras, car il fait partie de cette équipe. Il n’était pas sur la glace pour les relais, mais il a sa place à part entière. Je voulais vivre ça avec lui. »

« Nous avons fait trois Jeux olympiques ensemble. Nous avons vécu quelque chose d’unique et indescriptible que nous n’aurions jamais pu espérer en tant que frères. C’est arrivé comme un conte de fées. Nous sommes frères, coéquipiers, amis, rivaux. Les émotions sont super spéciales! »

Si Charles Hamelin ne sera pas des prochains Jeux olympiques à titre d’athlète, il est néanmoins fier de constater que la relève est assurée dans son sport. « La dernière saison de relais que nous avons faite a été incroyable. C’est quelque chose de vraiment le fun et positif pour l’équipe canadienne. Nous avons pris des décisions de groupe, nous nous sommes regardés dans le blanc des yeux et nous nous sommes dit les vraies choses. Nous voulions apprendre de chacun d’entre nous et nous avons été critiques. C’est ce qui a donné les résultats en ce moment et nous ne pouvons qu’être fiers de ce que nous avons accompli », a-t-il déclaré.