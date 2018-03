Charles Hamelin fera ses adieux à la compétition dans quelques jours à Montréal

Crédit photo : RDS

Il y aura beaucoup d’émotions lors des Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste disputés à l’aréna Maurice-Richard, alors que Marianne St-Gelais et Charles Hamelin effectueront leurs derniers tours de piste. Le couple a vécu de grandes choses ensemble et ils ont aussi décidé de faire leurs adieux à la compétition côte à côte.

De retour des Jeux olympiques de PeongChang, le duo a vécu des moments souvent difficiles en Corée du Sud. St-Gelais pour sa part est rentrée au pays déçue et blessée, elle qui a disputé quatre épreuves, mais qui n’a pu offrir les performances qu’elle désirait en raison de disqualifications.

Pour sa part, Charles Hamelin a lui aussi connu des déboires lors des épreuves individuelles en subissant son lot de disqualifications, mais il a fini ces jeux sur une bonne note en remportant la médaille de bronze au relais 5 000 m. Ce faisant, il a pris place parmi les patineurs les plus décorés de son sport dans l’histoire olympique canadienne.

Charles et Marianne veulent mettre un terme à leur carrière sportive de belle façon à Montréal et les émotions seront à fleur de peau durant ces trois jours. Ils ne savent pas comment se concluront ces Championnats du monde disputés dans quelques jours, mais ils ont au moins la certitude que la relève est assurée, eux qui ont agi comme leaders et mentors auprès des jeunes patineurs canadiens.

Avec cinq médailles olympiques pour le Julievillois et trois pour sa conjointe, ils sont aussi assurés d’avoir une place de choix dans l’histoire de leur sport.