Charles Hamelin décroche sa première médaille de la saison en Coupe du monde

Crédit photo : CBC

Le vétéran Charles Hamelin a terminé la dernière saison en force en devenant champion mondial de patinage de vitesse sur courte piste pour la première fois de sa carrière. Toutefois, les résultats tardaient à venir en 2018-2019 alors qu’il est revenu bredouille des deux premières Coupes du monde au programme. L’athlète de 34 ans ne nous a pas habitué à de longues périodes d’insuccès et c’est avec beaucoup de satisfaction qu’il a enfin décroché l’argent en équipe lors de la Coupe du monde d’Almaty, disputée au Kazakhstan.

L’équipe du relais masculin formée de Pascal Dion, Steven Dubois, Samuel Girard et le Julivillois a enregistré un temps de 6 min 56,750 s, ce qui leur a permis de se classer derrière les Néerlandais (6 min 49,973 s), mais devant les Chinois qui ont franchi la ligne d’arrivée avec un chrono de 7 min 2,021 s.

« Nous sommes assez satisfaits du relais masculin, a expliqué Samuel Girard après l’épreuve. Notre demi-finale était incroyable et nous allons nous baser là-dessus pour les prochaines compétitions. En finale, Charles a eu un déséquilibre et a fait une petite chute, mais nous nous sommes bien repris et nous avons continué pour rester le plus proche possible du groupe. »

Au 1500 mètres, Hamelin a pris le neuvième rang au classement, après avoir été le deuxième à rallier l’arrivée de la finale B, alors qu’il a terminé en 18e place au 500 mètres.

Quatrièmes un mois plus tôt

Rappelons que l’équipe est venue bien près de remporter une médaille un mois plus tôt, soit lors de la Coupe du monde disputée à Calgary. Le quatuor formé de Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau), Charle Cournoyer (Boucherville), Charles Hamelin et Pascal Dion (Montréal) a imposé un rythme rapide dès le début du relais en prenant les commandes de l’épreuve où cinq équipes étaient sur la glace. Samuel Girard a perdu l’équilibre dans un virage à 18 tours de la fin, ce qui a retardé son relais. Par la suite, les Canadiens ont pu rejoindre la tête de la course, mais les efforts déployés pour combler l’écart ne leur ont pas permis d’y aller d’un sprint final décisif.

Soulignons que la compétition disputée au Kazakhstan était la dernière Coupe du monde de l’année 2018 pour les athlètes en courte piste. Ils seront de retour à l’entraînement afin de se préparer pour le prochain rendez-vous, celui de Dresden, en Allemagne, qui aura lieu au début du mois de février.