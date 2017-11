Charles Hamelin 4e au 500m

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Le meilleur Canadien de la journée de samedi chez les hommes a été Charles Hamelin de Sainte-Julie, QC, qui a pris le quatrième rang au 500m masculin à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU présentée jusqu’à dimanche à Shanghai, en Chine. Il a terminé derrière le Chinois Wu Dajing, premier, ainsi que les Sud-Coréens Yi Ra Seo, deuxième, et Do Kyoum Do, troisième.

« Ç’a été une course rapide, ce qui réduit les chances de dépassement », a déclaré le vétéran patineur canadien, qui a malgré tout obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu’ici au 500m, lui qui a décroché une médaille de bronze au 1500m aux Pays-Bas. « J’ai essayé de dépasser, mais ça n’a pas fonctionné. Ça n’a pas bougé beaucoup devant, tout le monde se suivait…. Il aurait vraiment fallu une course parfaite de ma part, ce qui n’a pas été le cas. »

Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau, QC, a quant à lui pris le troisième rang de la finale B du 500m de samedi, pour une septième place au classement général.

L’autre Canadien en lice samedi, Charle Cournoyer de Boucherville, QC, a été éliminé en demi-finale du 1500m masculin.

Les deux relais canadiens ont par ailleurs obtenu leur billet pour les finales de dimanche. Le relais masculin, composé de Charles Hamelin, Samuel Girard, Charle Cournoyer et Pascal Dion de Montréal, QC, a remporté sa vague en demi-finale, samedi, tandis que le relais féminin, composé de Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, Kim Boutin et Kasandra Bradette de Saint-Félicien, QC, a terminé deuxième de sa vague en demi-finale pour se qualifier en vue de la finale A.