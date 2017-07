Charles et François Hamelin nommés au sein de l’équipe nationale masculine sur courte piste 2017-2018

Crédit photo : Patinage Canada

Patinage de vitesse Canada est heureux de présenter les athlètes qui ont été nommés au sein de ses équipes nationales sur courte piste pour la saison 2017-2018 et ce, à l’aube du début de la saison olympique qui débutera le 12 août avec les essais en vue des Jeux de PyeongChang.

Les 28 patineurs ont été répartis au sein des équipes nationale ou de développement et ont été sélectionnés selon leurs performances de la saison dernière.

L’équipe nationale sera menée par les médaillés aux Championnats mondiaux sur courte piste de l’ISU 2017 Marianne St-Gelais (triple médaillée d’argent), Samuel Girard (argent au 1500m) et Charles Hamelin (bronze au 1000m), ainsi que leurs coéquipiers à cette compétition présentée l’an dernier à Rotterdam, aux Pays-Bas, Guillaume Bastille, Kim Boutin, Kasandra Bradette, Charle Cournoyer, Pascal Dion et Valérie Maltais.

Le médaillé olympique François Hamelin fait également partie de l’équipe nationale, tout comme Namasthée Harris-Gauthier, Sasha Fathoullin et Jamie Macdonald.

Au sein de l’équipe nationale de développement, l’on retrouve les membres de l’équipe nationale junior 2017 Alyson Charles et Renee Steenge. Steenge, tout comme Alison Desmarais et Maxime Laoun, feront leurs débuts au sein du programme national.

Genève Bélanger, Camille De Serres-Rainville, Joanie Gervais, Audrey Phaneuf et Courtney Shmyr chez les femmes, ainsi que Samuel Bélanger-Marceau, Cédrik Blais, Steven Dubois, Patrick Duffy, Sébastien Gagnon et William Preudhomme, chez les hommes, complètent l’équipe nationale de développement.

Les athlètes des équipes nationales et de développement s’entraînent aux centres nationaux situés à l’aréna Maurice-Richard de Montréal et à l’Anneau olympique de Calgary, en plus de profiter des services spécialisés et des brevets de support aux athlètes de Sport Canada.

Membres de l’équipe nationale senior 2017-2018

BASTILLE, Guillaume (Rivière-du-Loup, QC)

BOUTIN, Kim (Sherbrooke, QC)

BRADETTE, Kasandra (Saint-Félicien, QC)

COURNOYER, Charle (Boucherville, QC)DION, Pascal (Montréal, arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, QC)

FATHOULLIN, Sasha (Calgary, AB)

GIRARD, Samuel (Ferland-et-Boilleau, QC)

HARRIS-GAUTHIER, Namasthée (Montréal, arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, QC)

HAMELIN, Charles (Sainte-Julie, QC)

HAMELIN, François (Sainte-Julie, QC)

MACDONALD, Jamie (Fort St. James, C.-B.)

MALTAIS, Valérie (Saguenay, arrondissement La Baie, QC)

ST-GELAIS, Marianne (Saint-Félicien, QC)

Membres de l’équipe de développement 2017-2018

BÉLANGER, Genève (Montréal, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, QC)

BÉLANGER-MARCEAU, Samuel (Saint-Bruno-de-Montarville, QC)

BLAIS, Cédrik (Châteauguay, QC)

CHARLES, Alyson (Montréal, arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, QC)

DE SERRES-RAINVILLE, Camille (Montréal, arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, QC)

DESMARAIS, Alison (Prince George, C.-B.)

DUBOIS, Steven (Lachenaie, QC)

DUFFY, Patrick (Oakville, ON)

GAGNON, Sébastien (Sainte-Anne-des-Plaines, QC)

GERVAIS, Joanie (Saguenay, arrondissement Jonquière, QC)

LAOUN, Maxime (Montréal, arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, QC)

PHANEUF, Audrey (Saint-Hyacinthe, QC)

PREUDHOMME, William (Toronto, ON)

SHMYR, Courtney (Langley, C.-B.)

STEENGE, Renee (Brampton, ON)