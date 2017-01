Charle Cournoyer vise le podium aux Championnats canadiens seniors

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Le patineur bouchervillois Charle Cournoyer tentera de se démarquer aux Championnats canadiens seniors qui se tiendront du 13 au 15 janvier à l’aréna Maurice-Richard. «Mon but est d’atteindre le top 3», a confié l’athlète à La Relève. Cette compétition nationale rassemblera les meilleurs patineurs en courte piste au pays. Le niveau sera élevé.

Même s’il n’a pas récolté autant de médailles qu’il aurait souhaité, Cournoyer a fait belle figure aux récentes Coupes du monde de la saison. De fait, il a remporté une médaille d’or au 1000 m à Calgary et une de bronze, également au 1000 m, cette fois en Corée. Il se dit tout de même satisfait des résultats qu’il a obtenus. «J’ai été dans les finales, j’ai atteint le top 8 et j’ai fait de bonnes courses», analyse-t-il.

Dans une perspective plus large, l’athlète de 25 ans a progressé depuis la saison 2015-2016. Cette année, son principal objectif consiste à accomplir une performance remarquable aux Championnats du monde, prévus du 10 au 12 mars à Rotterdam, aux Pays-Bas. D’ici là, il participera aux deux dernières Coupes du monde de la saison, l’une à Dresden, en Allemagne, l’autre à Minsk, en République de Bélarus. Ces deux épreuves se dérouleront en février.