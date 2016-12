Charle Cournoyer remporte le bronze à la Coupe du monde sur courte piste de l’ISU en Corée du Sud

Le Bouchervillois Charle Cournoyer a remporté le bronze dans la deuxième épreuve de 1000m de la fin de semaine tandis que le relais masculin canadien est monté sur le podium pour la première fois de la saison en récoltant l’argent dimanche pour conclure la Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste à Gangneung, en Corée du Sud.

En ajoutant les cinq médailles récoltées samedi, l’équipe canadienne termine ainsi son initiation à la glace des Jeux olympiques de 2018 avec une récolte de neuf médailles pour le weekend. Il s’agit de sa meilleure performance à une étape de la Coupe du monde jusqu’ici cette saison et de son total le plus élevé depuis l’étape présentée à Toronto en novembre 2015. En quatre Coupes du monde jusqu’ici en cette saison 2016-2017, les patineurs canadiens sont montés à 23 reprises sur le podium.

Ces médailles ont fait du bien aux deux Canadiens qui montaient ainsi sur le podium pour la deuxième fois cette saison.

Charle Cournoyer s’est dit très satisfait de sa médaille de bronze, surtout à la suite du travail qu’il a fait au cours de l’automne.

« J’ai travaillé sur beaucoup de choses récemment dans mes courses », a mentionné l’athlète bouchervillois qui est monté sur un podium dimanche pour la première fois depuis sa victoire au 1000m à Calgary, à l’occasion de la première Coupe du monde en 2016-2017. « Cette saison, mon but est vraiment d’améliorer les décisions que je prends dans mes courses. Dans certaines courses, je me suis mis en danger quand je me suis retrouvé dans des situations avec lesquelles je n’étais pas habitué ou à l’aise. Je suis donc très content que tout marche et de me retrouver sur le podium aujourd’hui, surtout à cette épreuve-test en route vers les Jeux olympiques. »

Premier podium de la saison au relais masculin

Hamelin et Cournoyer ont par la suite remporté leur deuxième médaille de la compétition en mettant la main sur la médaille d’argent au relais en compagnie de Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau, QC, et de Pascal Dion de Montréal, QC, ainsi que François Hamelin de Sainte-Julie, QC, qui a patiné au cours des rondes précédentes et qui célébrait son 30e anniversaire de naissance, dimanche.

Samedi, Charle Cournoyer, de Boucherville, a remporté ses deux épreuves de la journée, se qualifiant ainsi pour les demi-finales du 1500 m et les quarts de finale du 1000 m.

Au 1000 m, Charles Hamelin et Cournoyer se sont qualifiés pour les quarts de finale de dimanche.

(Source : Patinage de vitesse Canada)