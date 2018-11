Charle Cournoyer prend une 4e place

L’équipe masculine composée des patineurs de vitesse Charle Cournoyer, de Boucherville, de Charles Hamelin, de Sainte-Julie et de Pascal Dion et Samuel Girard n’a pas été en mesure de grimper sur le podium à la finale du relais 5000 m à l’occasion de la Coupe du monde sur courte piste de l’ISU 2018.

Ils ont terminé au quatrième rang, derrière les Hongrois qui ont établi un nouveau record mondial.

Patinage de vitesse Canada accueillait plus de 175 patineurs de vitesse sur courte piste provenant de 27 pays à Calgary, en Alberta, du 2 au 4 novembre.