Charle Cournoyer obtient son laissez-passer pour les Championnats du monde sur courte piste

Après avoir accompli des performances remarquables lors des récents Championnats canadiens seniors qui se sont tenus à Montréal, Charles Cournoyer fait désormais partie du groupe de patineurs ayant décroché leurs billets pour les Championnats du monde sur courte piste de l’ISU 2017. Le Canada sera représenté par une équipe de cinq femmes et cinq hommes à ces épreuves qui se tiendront du 10 au 12 mars à Rotterdam, aux Pays-Bas.

À l’aréna Maurice-Richard où se sont disputés les Championnats canadiens seniors, l’athlète bouchervillois s’est illustré comme champion national après avoir remporté l’or au 500m et au 1500m, en plus d’avoir triomphé au 3000m et de gagner l’argent au 1000m. Il a atteint ses objectifs comme il l’avait souhaité. « Mon but était de participer aux Championnats du monde, chose qui était déjà assurée à la suite des demi-finales du 1000m », a-t-il indiqué au terme de la compétition. Il participera donc aux épreuves individuelles des Championnats du monde pour la première fois depuis l’édition de 2014, puisqu’il avait subi une opération aux épaules et une fracture d’un pied la saison suivante.

«C’est bien de voir que les résultats sont là avec le travail que j’ai fait. J’ai mis tout en oeuvre pour que ça arrive et je suis prêt à attaquer la fin de la saison afin de bien performer lors des Championnats du monde», a ajouté le patineur.

Lors de la course du 500m, Hamelin avait devancé Charles Hamelin de Sainte-Julie et Pascal Dion de Montréal. Cette épreuve a été présentée à deux reprises puisque, durant la première course, l’arbitre en chef a arrêté la compétition avec un quart de tour à faire lorsque Charles Hamelin et Pascal Dion ont chuté. Ces derniers étaient à ce moment-là les meneurs; Samuel Bélanger-Marceau et Charle Cournoyer avaient alors respectivement terminé premier et deuxième. La veille, le Bouchervillois avait remporté le 1500m masculin. « Lors de la première finale, j’ai manqué mon départ. Ça m’avait mis en désavantage et en rattrapage de vitesse et j’étais dépassé par tout le monde. Cette course-là m’a beaucoup frustré», a-t-il confié.