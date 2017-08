Charle Cournoyer obtient sa place pour les Jeux olympiques de 2018

Crédit photo : Éric Thibault

Le Bouchervillois Charle Cournoyer fera partie de l’équipe de patinage sur courte piste provisoire en vue des Jeux olympiques de 2018 qui se tiendront à PyeongChang, en Corée du Sud. Pour cet athlète, il s’agira d’une deuxième présence olympique. En 2014, il a remporté une médaille de bronze au 500 m, à Sotchi.

Cournoyer s’est qualifié dimanche, lors de la cinquième et dernière journée des Sélections de l’équipe courte piste 2018 disputées à l’aréna Maurice-Richard de Montréal. « Je suis content que cette étape-là soit terminée, qu’on n’ait plus à s’affronter, qu’on puisse maintenant s’entraîner en équipe et pousser la machine à l’occasion des Coupes du monde et jusqu’aux Jeux olympiques », a affirmé le patineur. « Maintenant, c’est la partie plaisante qui commence! »

Au classement final, il a terminé en troisième place avec un cumul de 28 800 points. Samuel Girard s’était pour sa part qualifié la veille avec un résultat de 40 000 points. Charles Hamelin a suivi ce dernier avec un pointage de 34 400 tandis que Pascal Dion arrive en quatrième position avec 20 869 points.

Chez les hommes, la première place au classement général a été attribuée au patineur s’étant le mieux illustré en tenant en compte les deux meilleures courses sur trois au 500m et les deux meilleures sur trois au 1000m, place qui est revenue samedi à Samuel Girard. Les deux positions suivantes étaient décernées aux meilleurs patineurs selon le même classement de sélection que chez les femmes.

À ce titre, Charles Hamelin a conforté la deuxième place au classement général qu’il détenait depuis le début des Sélections après avoir remporté le 1000m disputé dimanche, tandis que son absence en finale du 500m, cette même journée, n’a eu aucun impact sur son classement final. De son côté, Charle Cournoyer a conservé sa troisième place au général après avoir pris le troisième rang du 500m dimanche, son exclusion du top-3 lors du 1000m qui a suivi n’ayant aucune influence sur le classement.

« La journée d’aujourd’hui s’est avérée un peu plus simple que prévue au niveau de la quête de points pour me qualifier», a noté Cournoyer. «Le top-3 était pratiquement scellé, alors il fallait juste continuer de patiner comme je l’avais fait jusqu’ici pour m’assurer que d’autres patineurs ne gagnent pas des points dont ils avaient besoin. J’en ai profité aussi pour continuer à peaufiner mes stratégies. »