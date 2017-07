Le chanteur Daniel Boucher en spectacle à Saint-Amable le 12 août prochain

Crédit photo : Courtoisie

Il va y avoir de la grande visite à Saint-Amable le mois prochain alors que le chanteur Daniel Boucher sera en spectacle le samedi 12 août prochain dans le cadre d’un tout nouveau Festival d’été familial.

Le parcours de l’auteur, compositeur et interprète est un peu hors de l’ordinaire car il se destinait à faire carrière en génie civil, mais une participation à Cegeps en spectacle a fait basculer les choses et c’est à ce moment qu’il a décidé de se consacrer entièrement à la musique. Chanteur charismatique, Daniel Boucher offre toujours des prestations énergiques sur scène et il sait comment faire lever la foule à coup sûr.

Le chanteur sera la tête d’affiche du tout nouveau Festival d’été familial organisé par le Centre d’entraide bénévole et la Maison des jeunes de Saint-Amable. L’événement se tiendra du 11 au 13 août au parc Le Rocher et les amateurs seront heureux de savoir que le traditionnel derby de démolition sera également en vedette.

Les organisateurs proposent une programmation pour tous les goûts et il y aura notamment un tournoi de poker, des jeux gonflables pour les enfants ainsi que de l’animation pour eux, de même que des activités intergénérationnelles. La musique sera bien en évidence lors du Festival d’été familial de Saint-Amable puisqu’il y aura des chansonniers ainsi que des groupes locaux qui offriront plusieurs spectacles pour l’occasion.

Les billets pour l’événement sont déjà en vente à la bibliothèque municipale, au Centre d’entraide bénévole et à la Maison des jeunes.