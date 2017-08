Le chant du cygne pour le patineur Charles Hamelin…

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Au moment d’écrire ces lignes, un peu avant notre heure de tombée (NDLR : le 17 août), on ne sait pas encore si le Julievillois Charles Hamelin réalisera son objectif d’être l’un des cinq patineurs masculins retenus pour prendre part aux Jeux de Pyeongchangen, Corée du Sud, au terme des sélections olympiques nationales qui prenaient fin le 20 août dernier. Ce qui est sûr toutefois, c’est que la saison en cours, sa 17e, sera la dernière et sa retraite est quant à elle déjà bien remplie!

Il y a quelques jours, à l’aube des sélections olympiques, le patineur de vitesse sur courte piste de 33 ans a mentionné qu’il avait bien l’intention de prendre part à nouveau au grand rendez-vous sportif planétaire, mais une fois la saison 2017-2018 terminée, son agenda sera bien chargé. Il entend prendre tout d’abord un repos bien mérité avec sa conjointe, Marianne St-Gelais, puis le couple veut se marier et fonder une famille car les années filent vite…comme les deux patineurs sur une glace!

Le Julievillois est également intéressé à se consacrer à l’entreprise d’accessoires pour le patinage de vitesse qu’il a lancé avec cinq autres partenaires, dont l’actuel entraineur de l’équipe nationale masculine, Derrick Campbell, et son ex-coéquipier, Éric Bédard.

L’athlète caresse aussi l’idée de continuer à patiner, mais sans prendre part aux compétitions, et d’aider les filles de l’équipe en étant la « locomotive » lors de leurs entrainements, afin de les pousser à aller plus vite.

Mais d’ici là, Charles Hamelin caresse le rêve de remporter une autre médaille olympique aux Jeux de Pyeongchang, si possible au 1 000 m, et de décrocher avec ses coéquipiers le titre de champion au relais masculin.