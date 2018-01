Une chanson d’amour pour le 350e de Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

« La beauté des îles quand l’soleil s’y endort, l’été comme l’hiver un Saint-Laurent en or, les gens de ma ville qui partage mon port, demain comme hier y trouveront un trésor ». Ces paroles figurent à l’amorce d’une chanson d’amour écrite pour célébrer l’anniversaire de leur Ville par les enfants de l’École Mère Marie-Rose et de l’École des Cœurs Vaillants, les deux écoles primaires de Contrecœur. Les enfants ont été accompagnés par Magalie Bélanger de l’École de musique la Chasse-Galerie pour la rédaction des paroles et les notes de la mélodie.

« Les enfants ont été extraordinaires tout au long du processus. L’engouement et la créativité dont ils ont fait preuve est un gage certain d’un héritage fort et de leur amour pour leur ville. Dès la première visite en classe, des mots comme : « fleur », « fleuve », « îles », « jardin », « soleil », « Pécaudy », « amour », « enfants », « espoir » se sont enchainés rapidement pour devenir des paroles. Quant à la musique, les enfants voulaient plusieurs styles… dont du rap! » a affirmé Magalie Bélanger, propriétaire de l’École de musique la Chasse-Galerie, auteure, compositrice, interprète et instigatrice du projet.«

Nous sommes enchantés par les résultats de cette démarche artistique et impressionnés par la qualité de la chanson qui dès la première écoute, marque l’imaginaire. Déjà que les enfants qui ont contribué à la création de la chanson sont très fiers de celle-ci, nous sommes persuadés qu’il en sera de même pour les résidents de Contrecoeur » a avancé René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur. « Rare sont les villes qui peuvent se targuer d’avoir une chanson pour célébrer l’anniversaire de la fondation. Chez nous, il n’était pas question de faire autrement! C’est un lègue magnifique pour les Fêtes et tout au long de l’année, nous aurons maintes occasions de l’entendre. Nous sommes persuadés que cette chanson contribuera à créer un sentiment de fierté auprès des résidents de Contrecoeur » a-t-il poursuivi.

Contrecoeur est une ville où il fait bon vivre et élever sa famille. Une ville nature qui s’imprègne de ses traditions et qui se tourne vers l’avenir en proposant des attraits qui s’inscrivent dans la tendance d’aujourd’hui et de demain. Cet hymne d’anniversaire s’avère être un véritable message d’amour de la part des enfants envers leur ville. Les festivités et la chanson thème contribueront, les organisateurs le souhaitent ardemment, à atteindre un des objectifs des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur soit de créer un sentiment de fierté et d’appartenance. .

Téléchargez gratuitement la chanson et les paroles

La chanson et les paroles peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site internet du 350e anniversaire de Contrecoeur en suivant ce lien : http://350contrecoeur.ca