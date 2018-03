Changement d’heure : moment propice pour vérifier l’avertisseur de fumée et remplacer la pile

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) conseille aux citoyens de profiter du changement d’heure du dimanche 11 mars prochain pour vérifier le bon fonctionnement de leur avertisseur de fumée et remplacer la pile de celui-ci.

À quel moment faut-il remplacer l’avertisseur de fumée?

§ Il faut remplacer l’avertisseur de fumée à pile ou relié au circuit électrique 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prendre aucun risque, et remplacer immédiatement l’avertisseur de fumée par un nouveau.

§ Remplacer l’avertisseur s’il est endommagé ou peinturé, ou s’il n’émet pas de signal lors du remplacement de la pile ou lors du test de détection de la fumée.

§ Remplacer l’avertisseur si la pile présente une fuite et que les bornes de la pile sont corrodées.

Important : avertisseur de fumée avec une pile au lithium

§ Selon le nouveau règlement CA-2016-254 du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, tout avertisseur de fumée désuet et non relié au circuit électrique devra obligatoirement être remplacé par un avertisseur de fumée avec une pile au lithium garantissant son bon fonctionnement durant 10 ans, comparativement à la pile alcaline qui a une durée de vie moins longue. Ce choix est donc beaucoup plus économique, mais aussi plus écologique.

Comment vérifier l’avertisseur de fumée?

§ Par une vérification mensuelle, en appuyant quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.

§ En vérifiant annuellement sa capacité à détecter la fumée en éteignant, avec prudence, une chandelle près de l’avertisseur. Si le détecteur est relié à une centrale, il est impératif de communiquer avec la compagnie avant d’effectuer la vérification. Une fois l’essai terminé, il faut s’assurer que la centrale ait bien reçu le signal.

À quel moment faut-il remplacer la pile?

§ Lorsque votre avertisseur émet un signal sonore intermittent, remplacer la pile immédiatement. Ce signal indique que la pile est faible et qu’elle doit être remplacée.

§ Lors de chaque changement d’heure et lors de l’emménagement dans une nouvelle demeure (en tant que propriétaire ou locataire).

§ Ne jamais utiliser une pile rechargeable.

(Source : Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil)