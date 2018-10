Championnat de baseball: Victoire de deux équipes de Boucherville!

Pas moins de 62 équipes se sont affrontées lors du Championnat de baseball de la Ligue de baseball d’automne métropolitaine (LBAM) qui s’est tenu du 7 au 14 octobre derniers au parc Jarry à Montréal.

Deux équipes de Boucherville dans les catégories Midget et Moustique y ont pris part. Ces dernières ont disputé des finales enlevantes, et ce, en même temps sur des terrains côte à côte. Boucherville a dominé en remportant les deux finales. Dans la catégorie Moustique, les Seigneurs de Boucherville ont battu les Aigles de Sainte-Julie par la marque de 7-0 tandis que dans la catégorie Midget, les Chiefs de Boucherville ont remporté 3-2 face aux Expos du Roussillon. Les joueurs ont combattu le froid pendant plusieurs matchs où mère nature leur a servi un mélange de pluie et de froid intense. Bravo à ces deux équipes championnes!