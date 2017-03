Championnat canadien de hockey sur luge à Boucherville du 12 au 14 mai

Des équipes en provenance de six provinces canadiennes participeront au Championnat canadien de hockey sur luge 2017 du 12 au 14 mai prochain. Cette compétition nationale se déroulera au Complexe sportif Duval Auto, à Boucherville. Hockey Luge Montréal organise l’événement en collaboration avec Hockey Québec, Hockey Richelieu et Adaptavie.

« C’est vraiment encourageant. Ça prouve que le hockey luge est un sport qui devient de plus en plus populaire au Canada et qu’il continue sans cesse de se développer. Le niveau des joueurs canadiens est impressionnant et je suis fier que nous puissions accueillir une compétition de ce calibre en sol québécois », mentionne Maxime Gagnon, directeur général de Hockey Luge Montréal.

Pour cette édition 2017 du championnat, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique seront de retour, alors que le Manitoba et la Nouvelle Écosse ajouteront leur équipe à la liste des habitués. Précisons que le public sera admis gratuitement aux matchs afin de voir évoluer les joueurs et de les encourager.

La pratique de ce sport se différencie du hockey par la particularité suivante : les athlètes sont assis dans des luges ayant deux lames sous-jacentes et se propulsent à l’aide de deux bâtons qu’ils tiennent dans leurs mains. Ce sport a été inventé par trois athlètes suédois en fauteuil roulant. Ils ont disputé leur première partie sur un lac gelé de Stockholm en 1961.