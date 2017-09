Le CF l’emporte dans un duel de gardiens

Crédit photo : Yves Sansoucy

(Communiqué, Collège Français) Les 348 spectateurs présents au Colisée Jean-Béliveau, vendredi soir, ont eu droit à un duel de gardiens, lors de la première manche de la bataille de la 112, entre les Forts de Chambly et le Collège Français de Longueuil. Les cerbères Gabriel Morency, du CF, et Jonathan Cournoyer, des Forts, ont repoussé respectivement 24 et 31 tirs, alors que le Collège Français l’a emporté par la marque de 4-1.

La première période a donné lieu à du jeu robuste. Les deux gardiens se sont démarqués, Morency, en particulier, qui a dû faire deux arrêts coup sur coup afin de garder les siens dans le match. Aucun but n’a été marqué en première période.

Le CF a ouvert la marque en début de deuxième période, Profitant d’un avantage numérique, Ludovic Karsh a marqué son premier de la saison, avec l’aide des deux frères Chapleau. Le reste de la deuxième fut âprement disputé, et les deux gardiens ont eu de nombreuses occasions de se faire remarquer. En début de troisième, le CF a doublé son avance, grâce au quatrième but de la saison du capitaine Maxime Chapleau, sur une passe du défenseur Jonathan Legault.

Les esprits se sont échauffés quelques minutes plus tard. À la suite d’une escarmouche devant le banc des Forts, Jason Lanoue a engagé le combat avec Samuel Monette. Les deux joueurs seront chassés du match, Lanoue écopant en plus d’une pénalité d’instigateur. Sur l’avantage numérique résultant, les Forts ont réduit l’écart à un but, grâce au cinquième de la saison de William Leclerc. Les visiteurs ont tout tenté pour créer l’égalité, mais le gardien du CF a fermé la porte.

Les hommes de Pierre Pétroni ont fini par reprendre deux buts d’écart. Guillaume Pitre, à son premier match avec l’équipe, a complété un jeu de William Duperron et William Jacques. David Tremblay a scellé l’issue du match dans un filet désert, pour donner la victoire au Collège Français par la marque de 4 à 1.

Les deux gardiens ont mérité, avec raison, les titres de joueurs du match de leur équipe respective. Du côté des marqueurs, les deux frères Chapleau, Philippe et Vincent, ont chacun amassé deux mentions d’aide.

Signe que la rivalité entre les deux équipes est bien installée, le match a été ponctué de 86 minutes de punition. D’ailleurs, à l’exception du but en filet désert, tous les buts ont été marqués en avantage numérique.

Le CF profitera d’une semaine de repos, et reviendra au Colisée Jean-Béliveau vendredi prochain, le 22 septembre, à 19h30. Les Braves de Valleyfield seront les visiteurs.