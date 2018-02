Cette année, célébrons 350 ans de fierté: Contrecoeur obtient la Fête nationale régionale!

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec fierté et enthousiasme que le comité organisateur de la Fête nationale de Contrecœur se voit confier, par la Société Saint-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska, le mandat d’organisation de l’événement régional de la Fête nationale le 23 juin prochain.

Avec les fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Contrecœur, l’organisation de la Fête nationale régionale tombe juste à point et s’inscrira parmi les grands événements de l’année 2018. Cette fête permettra de faire rayonner Contrecœur à travers toute la région. C’est un beau défi qui attend les membres du comité organisateur.

« Organiser la Fête nationale de Contrecœur, année après année, est un privilège pour nous. Nous sommes six jeunes bénévoles qui avons à cœur le bien-être et l’animation de notre belle ville et nous sommes plus qu’heureux de lui offrir l’opportunité de se réunir afin de célébrer la fierté d’être Québécois. » – Audrey Pinard, responsable de la programmation.

Cette année, en collaboration avec la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, nous vous présenterons KAÏN en spectacle principal. De plus, signe de notre fierté, nous vous présenterons également deux groupes de la région, encore secret pour l’instant, qui viendront compléter la programmation de cette fête régionale. Le comité organisateur vous réserve encore quelques surprises qui seront dévoilées prochainement. Restez à l’affût!

En signe de réjouissance, nous terminons sur les paroles de la chanson thème du 350e anniversaire de Contrecœur : « 350 ans et que la fête décolle! ».