C’est le temps des vacances…mais pas pour les voleurs!

Ça y est, c’est enfin le temps des vacances de la construction, ce qui signifie que beaucoup de gens partent en voyage. Cette année, en raison de la température incertaine qui s’incruste depuis le début de l’été, il y en a même beaucoup qui ont décidé « d’acheter du soleil » et de partir pour le Sud.

Toutefois, c’est aussi une période de l’année qui est propice aux vols par effraction dans les résidences laissées sans surveillance. La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a d’ailleurs indiqué à ce sujet qu’une telle problématique a sévi récemment dans un secteur à Sainte-Julie et celle-ci s’étend maintenant dans certains quartiers de Beloeil et Saint-Basile. Les patrouilleurs du service de police auraient augmenté leur surveillance en raison de cette situation et un suspect a été rencontré par les policiers.

« Les résidents qui observent des situations hors du commun dans leur voisinage sont invités à nous contacter », a rappelé le sergent Pierre Tremblay de la Régie, en ajoutant que les agents communautaires et à vélo ont fait du porte-à-porte pour aller à la rencontre des citoyens et leur faire part de conseils de prévention à ce sujet.

Vitesse et vacances…

Le service de police a également fait remarquer qu’en période estivale, les gens augmentent leur vitesse parce qu’ils sont en vacances; ils sont pressés de se rendre au chalet; ils sont déconcentrés de la route par les beaux paysages, etc. Bref, ils ont le cœur léger, mais le pied pesant!

« Chaque année en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause pour 130 décès et 470 blessés graves », a souligné le sergent Pierre Tremblay. « Plus que des chiffres, on parle de vies détruites. C’est la motivation principale des policiers présents sur la route. Il est prouvé que la répression ajoutée à la sensibilisation modifient les comportements. »

Il ajoute que, quand la vitesse augmente, le risque d’avoir un accident et sa gravité augmentent aussi puisque la distance d’arrêt fait plus que doubler entre 30 et 50 km/h et elle est presque trois fois plus grande entre 50 et 100 km/h. M. Tremblay indique que le fait de lever le pied fait vraiment une différence : selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre d’accidents.

Quelques conseils de prévention

• Ne pas communiquer sur les réseaux sociaux notre absence.

• Demander à un voisin de ramasser le courrier et les journaux et d’entretenir votre gazon.

• Laisser une auto dans l’entrée

• Allumer des lumières

• Éviter de laisser des objets de valeur à vue

• S’assurer que toutes les portes et fenêtres de la maison soient fermées et barrées. Même lorsque vous êtes à la maison, des vols peuvent survenir par une entrée accessible.

Visitez le site Web www.police-rsl.qc.ca section prévention/résidence pour consulter la fiche d’évaluation de sécurité. (Mention de source : Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent)