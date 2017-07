C’est le retour des concerts au Festival Verchères en Musique

Crédit photo : Courtoisie

En août, c’est le retour de Verchères en Musique le mercredi soir, à compter 19 h. Des spectacles gratuits seront présentés en plein air sur le parvis de l’église (590, route Marie-Victorin). Assistez à ces concerts et découvrez des artistes talentueux. Apportez vos chaises. En cas de pluie, les spectacles sont déplacés dans l’église.

Le 2 août « Soirée de jazz brésilien », avec de la vraie musique de chaleur d’été. Anne Duchesne (voix), la Verchèroise Marie-Josée Frigon (saxophoniste émission Belle et Bum) et Mario Hébert (guitare) se joignent aux membres du Cabaret Jazz Band : Jean-Sébastien Clément (contrebasse) et Bruno Roy (batterie) sous la direction musicale de Pierre-Armand Tremblay pour une soirée complètement brésilienne.

Le 9 août « Hommage aux grands du Country » avec René Turgeon. Inspiré par Georges Hamel ainsi que Marcel Martel, Bobby Haché, Georges Straight et Johnny Cash, il nous offre un spectacle « Hommage aux grands du Country ».

Le 16 août « Les saisons de Monique » avec la pianiste qui aime chanter et faire chanter, Monique Desy-Proulx. Vous découvrirez un répertoire séduisant et raffiné depuis les airs endiablés et sensuels des traditions klezmer et tango, ragtime ou jazz en plus de ses chansons souvent humoristiques et originales. Elle sera accompagnée de la clarinettiste Hélène Liessens.

Le 23 août « Echo’s Blues band » avec un quatuor formé de Eric Derkzen (chanteur et harmoniciste), son fils Olivier Derkzen (guitariste), le Verchèrois Christian Couture (batteur) et Daniel Poirier (bassiste). Un concert où compositions originales et hommage aux bluesmans des années 50 à 70 vous séduiront. Du vrai blues! À leur façon!

De tout, pour tous les goûts. Ne manquez pas ces belles soirées tout en musique.