C’est l’heure des choix pour la population de Saint-Amable

Crédit photo : Archives

À Saint-Amable, deux équipes s’affrontent sans relâche sur le terrain, soit le Parti Essor du maire sortant François Gamache et Vision Équipe Stéphane Williams, sous la gouverne de l’homme d’affaires Stéphane Williams. Le journal La Relève a posé deux questions aux candidats à la mairie afin que les citoyens puissent en apprendre un peu plus sur eux en vue du scrutin du dimanche 5 novembre prochain.

Question 1 : Quels sont vos atouts qui feraient de vous un bon maire pour Saint-Amable?

Réponse du maire sortant François Gamache : L’expérience acquise en affaires, combinée avec mes deux mandats à la mairie, fait de moi le candidat idéal à ce poste. Au cours des deux dernières années, j’ai négocié des ententes intermunicipales afin d’obtenir de nouveaux services de qualité au plus bas coût possible. Je suis entouré d’une équipe d’expérience dans divers domaines qui combine ses talents pour prendre les meilleures décisions au bénéfice de l’ensemble de la population. Notre bilan parle de lui-même : des résultats concrets année après année, la stabilité du budget, la croissance des services et toujours notre devise : respecter la capacité de payer des citoyens! Plusieurs projets sont en cours et j’espère avoir le privilège de les mener à terme d’ici quatre ans.

Réponse de Stéphane Williams : Depuis que je suis jeune, mon sentiment d’appartenance à la municipalité est très fort. J’ai grandi ici et je suis fier d’être citoyen de Saint-Amable. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne ouverte, toujours disponible et qui a à cœur le bien-être des citoyens. Étant un homme d’action, je suis fonceur et j’apporte toujours une solution judicieuse, peu importe la situation. Depuis maintenant 33 ans, je suis un homme d’affaires qui veille au développement économique de sa région. Mes nombreuses implications bénévoles, comme la présidence de l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable de 2011 à 2015, l’instigation du gym à l’école secondaire François-Williams il y a quelques années et aussi mon engagement comme fondateur du Comité des fêtes de Saint-Amable, font en sorte que je me sens très connecté aux citoyens et à ce qu’ils veulent vraiment. Mon équipe est dynamique et ambitieuse et les idées innovantes que nous avons ouvriront de grandes portes au développement économique et social de la ville. Nous voulons que tous les citoyens se sentent bien chez eux et nous sommes convaincus qu’il faut du changement à Saint-Amable pour une croissance prospère!

Questions 2 : Quelles sont vos priorités à l’endroit de la population de Saint-Amable?

Réponse du maire sortant François Gamache : Notre priorité est et sera toujours de maintenir la stabilité de notre compte de taxes. De plus, un projet de réaménagement de la rue Principale négocié durant les quatre dernières années est maintenant approuvé par le ministère des Transports du Québec. Ce projet réalisable comprend l’ajout d’une troisième voie pour les virages à gauche, l’aménagement de feux de circulation et des pistes cyclables sécuritaires. Ces mesures permettront d’améliorer la fluidité et de sécuriser notre principale voie de circulation. Ce réaménagement favorisera la venue de nouveaux investissements dans notre municipalité. Une autre de nos priorités est la construction d’une résidence pour les aînés située dans un emplacement au cœur de la municipalité. Ce projet est déjà en cours de réalisation. Nous nous engageons aussi à conserver et maintenir nos ententes intermunicipales qui offrent à l’ensemble de la population des services de qualité à moindres coûts, par exemple : le hockey, le patin artistique, la piscine intérieure, le soccer intérieur, la gymnastique sportive de haut niveau et plusieurs autres. Le tout accessible à la population au même tarif que les citoyens des villes avoisinantes. Nous avons aussi une demande de subvention en cours afin de réaliser des travaux d’égouts sanitaires dans les secteurs non desservis. Nous sommes une équipe à l’écoute de ses citoyens et qui tient ses engagements! Le bon sens en action! Notre expérience à votre service!

Réponse de Stéphane Williams : Notre promesse d’équipe est de créer une nouvelle richesse pour la municipalité et d’être à l’écoute des préoccupations des Amabliens. Nous voulons donner à Saint-Amable les moyens économiques de se développer efficacement, d’augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens par des projets rassembleurs et finalement de développer les infrastructures existantes. Nous avons en fait sept ambitions qui nous permettront d’assurer un développement économique durable et équilibrer les taxes municipales par l’augmentation de l’apport industriel et commercial : 1-Développer les accès avec une nouvelle sortie vers l’autoroute 30, afin d’assurer un accès aux grands axes routiers et favoriser l’implantation de nouvelles entreprises; 2-Créer un nouveau parc industriel pour générer de nouveaux emplois et alléger la taxation résidentielle; 3-Revitaliser la rue Principale pour une plus grande sécurité routière et une fluidité de la circulation; 4-Améliorer les transports en commun afin de réduire la congestion; 5-Créer un espace récréotouristique au parc Le Rocher et ainsi bonifier les activités sportives, récréatives et culturelles; 6-Développer le milieu de vie familial et les loisirs en optimisant les infrastructures existantes pour les familles d’ici; 7-Créer des logements sociaux pour les aînés afin que tous puissent rester dans leur milieu de vie.